«Единая Россия» поддержала Анну Гурарий на посту спикера гордумы Екатеринбурга

Президиум свердловского политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Анны Гурарий на должность председателя городской думы Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партия. Кандидатура госпожи Гурарий в результате тайного голосования была поддержана единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что Анна Гурарий станет спикером Екатеринбургской гордумы «Ъ-Урал» сообщал еще в середине сентября. Изначально председателя должны были выбрать еще 19 сентября, однако данный вопрос несколько раз откладывался. Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев пояснял, что избрание спикера пришлось отложить для завершения всех «политических процедур».

Анна Гурарий с 2020 года занимает должность директора департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ. Тогда она стала самым молодым директором в истории вуза (29 лет). В 2022 году госпожа Гурарий возглавила экспертную группу при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области по направлению «Профориентация и образование». Она замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием, воспитывает двоих детей.

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