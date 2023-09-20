Спикер задержался на консультациях

На первом заседании нового созыва городская дума Екатеринбурга неожиданно отложила вопрос об избрании своего председателя. Представитель «Единой России» (ЕР), которая получила большинство мест в парламенте, объяснил это необходимостью провести «некоторые консультации». Основным претендентом на пост спикера считается 33-летняя директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий. Эксперт связывает кадровую заминку с борьбой за руководящие посты в комитетах гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий, Игорь Володин и Марина Харитонова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутаты городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий, Игорь Володин и Марина Харитонова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Восьмой созыв гордумы Екатеринбурга сформирован в новой пропорции: если раньше в парламенте было по 18 «списочников» и одномандатников, то теперь первых стало 10, а вторых — 25. ЕР выиграла голосование по спискам (41,9% голосов) в 23 округах, получив в итоге 27 мандатов. Три кресла досталось ЛДПР, два — КПРФ, по одному — «Справедливой России — За правду», «Новым людям» и «Яблоку».

Первое заседание нового состава думы прошло 19 сентября. На нем депутаты должны были избрать председателя и его заместителей. Первым вице-спикером стал опытный депутат Михаил Матвеев, ранее много лет работавший в администрации Екатеринбурга. А простым заместителем председателя избрали депутата Илью Бондарева, возглавляющего «УГМК-Агро» (оба — единороссы).

Однако вопрос о выборе председателя депутаты неожиданно отложили. После заседания руководитель фракции ЕР Алексей Вихарев пояснил, что претенденту «необходимо пройти некоторые консультации», чтобы получить допуск на выдвижение. «Мы в большей степени обсуждаем одну кандидатуру из состава членов партии»,— пояснил он. Раскрывать личность кандидата господин Вихарев отказался, добавив, что «пока это секретная информация». В пресс-службе ЕР не смогли пояснить, о каких консультациях идет речь.

По сведениям “Ъ”, основным претендентом на пост спикера гордумы является Анна Гурарий. В 2020 году она заняла должность главы департамента политологии и социологии УрФУ, став самым молодым директором в истории вуза (29 лет). Госпожа Гурарий — супруга помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгения Гурария. В местных СМИ сообщали, что спонсором ее избирательной кампании якобы была группа «Синара». В «Синаре» не стали комментировать эту информацию.

По словам источника “Ъ” в правительстве Свердловской области, кандидатуру госпожи Гурарий предложил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Она представляет крупнейший вуз, убедительно выиграла в своем округе, и впереди у нее большое будущее. Почему бы и не поработать на столь ответственной должности»,— пояснил собеседник. Региональные власти рассматривали на пост спикера и Михаила Матвеева, но в итоге ему досталась роль заместителя, добавил источник “Ъ”: «Полагаю, эта пара сработает просто идеально».

Депутат гордумы от «Яблока» Константин Киселев, который ранее проиграл Анне Гурарий в одномандатном округе, но получил мандат по партсписку, считает, что городской парламент под ее руководством рискует «деградировать». «Большой шанс, что дума станет мизерабельным органом, никаким»,— поясняет «яблочник», оговариваясь, правда, что госпожа Гурарий «не самый худший кандидат» на этот пост.

Политолог Александр Белоусов объясняет выбор в пользу Анны Гурарий тем, что она не зависит от прежних групп влияния и имеет выстроенную коммуникацию с Алексеем Орловым. «Орлов может рассчитывать, что она своим карьерным взлетом будет обязана ему и в сложных ситуациях будет демонстрировать ему лояльность»,— считает эксперт. Перенос вопроса об избрании спикера на следующее заседание господин Белоусов называет признаком борьбы за контроль над комитетами: «Разные группы влияния сейчас их делят, они должны до чего-то договориться». По мнению политолога, некоторые депутаты готовы проголосовать за назначение Анны Гурарий спикером при получении руководства в определенных комитетах. «То, что решили отложить,— значит, не договорились по всем позициям. Нужно время, чтобы обо всем договориться»,— резюмирует Александр Белоусов.

Василий Алексеев, Екатеринбург