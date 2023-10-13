Принять и простить

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу утвердил включение пяти новых видов спорта в программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе. В их число вошли крикет, флаг-футбол, сквош, лакросс и бейсбол/софтбол. Большинство из новых олимпийских видов, хотя тот же бейсбол таковым признать можно лишь с натяжкой, получили продвижение ради привлечения внимания публики в Северной Америке. Отдельно стоит крикет. Не пользующийся популярностью в большей части мира вид имеет значительный коммерческий потенциал. В первую очередь благодаря Индии, где он является примерно тем же, чем футбол в Бразилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча по крикету между сборными Индии и Бангладеш в Дакке (декабрь 2022 года)

Фото: Surjeet Yadav / AP Момент матча по крикету между сборными Индии и Бангладеш в Дакке (декабрь 2022 года)

Фото: Surjeet Yadav / AP

В пятницу Совет Международного олимпийского комитета утвердил предложение оргкомитета летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе о включении в программу соревнований новых видов спорта — крикета, флаг-футбола, сквоша, лакросса и бейсбола/софтбола. Отметим, что бейсбол/софтбол весьма условно можно отнести к категории новичков. Олимпийские награды в бейсболе впервые были разыграны еще в 1992 году в Барселоне. В дальнейшем ввиду крайне узкой географической распространенности вида (популярен исключительно в Северной Америке, ряде стран Карибского бассейна и в Японии) он то включался, то снова исключался из программы Игр. И вот в 2028 году на родине, в США, вернется вновь.

Как видно, большинство новых видов спорта на лос-анджелесской Олимпиаде сугубо американские, и весьма специфические.

Сквош — это, по сути, игра в теннис не только против соперника, но еще и стенки. Лакросс — нечто позаимствованное переселенцами в Америку у индейцев. Суть игры в том, чтобы забросить мяч в ворота соперника, используя палку с закрепленной на конце сеткой-ловушкой. Флаг-футбол считается облегченной версией американского футбола, но по факту лишен его ключевой составляющей — силовой борьбы. Игрокам не стоит опасаться быть сокрушенными 120-килограммовым противником. Ведь фиксация перехвата соперника происходит за счет срывания с него ленточек, закрепленных на бедрах.

А вот включение крикета в программу Игр вполне способно значительно расширить финансовые возможности МОК. Отметим, что формально крикет тоже не является чистым олимпийским новичком. Он был представлен на Играх 1900 года, но из-за недостаточной популярности в мире олимпийский статус утратил. Сейчас, однако, другое дело: крикет по-прежнему популярен в Великобритании, но куда популярнее он в Индии с ее без малого полуторамиллиардным населением. В остальном мире об этом мало знают, но в Индии есть настоящие мегазвезды. Скажем, у легенды индийского крикета Вирата Кохли почти 300 млн подписчиков в социальных сетях. Больше из спортсменов только у Криштиану Роналду (более 600 млн) и Лионеля Месси (почти 500 млн). Индийский крикет-рынок, очевидно, настолько привлекательный, что МОК просто не мог оставаться в стороне.

Кроме решения о включении в олимпийскую программу новых дисциплин, Совет МОК определился и с судьбой двух традиционных видов спорта — современного пятиборья и тяжелой атлетики.

Олимпийский статус первого был поставлен под сомнение после скандала, разразившегося на Играх в Токио в 2021 году. Тогда тренер немецкой спортсменки Анники Шлой Ким Райзнер ударила по морде коня по кличке Saint Boy. Животное упрямилось, отказывалось брать барьеры, что стоило Шлой олимпийской медали, а для Ким Райзнер удар обернулся дисквалификацией, поскольку случай вызвал гнев многочисленных организаций по защите животных. В результате Международная федерация современного пятиборья (UIPM) ради спасения репутации решила отказаться от конной составляющей. Конная часть соревнования была заменена на преодоление полосы препятствий. В Совете МОК сочли эту реформу правильной и рекомендовали современное пятиборье к включению в программу Игр-2028.

Что касается тяжелой атлетики, то ее олимпийский статус ставился под сомнение из-за многолетней череды допинговых скандалов. В Совете МОК, однако, посчитали, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) провела достаточную работу, чтобы прекратить практику широкого использования спортсменами запрещенных препаратов. Так что тяжелая атлетика свой олимпийский статус также сохранит.

Александр Петров