Принять и простить

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МОК включил в программу Олимпиады пять новых дисциплин и подтвердил статус двух старых
Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу утвердил включение пяти новых видов спорта в программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе. В их число вошли крикет, флаг-футбол, сквош, лакросс и бейсбол/софтбол. Большинство из новых олимпийских видов, хотя тот же бейсбол таковым признать можно лишь с натяжкой, получили продвижение ради привлечения внимания публики в Северной Америке. Отдельно стоит крикет. Не пользующийся популярностью в большей части мира вид имеет значительный коммерческий потенциал. В первую очередь благодаря Индии, где он является примерно тем же, чем футбол в Бразилии.
Момент матча по крикету между сборными Индии и Бангладеш в Дакке (декабрь 2022 года)
Фото: Surjeet Yadav / AP
В пятницу Совет Международного олимпийского комитета утвердил предложение оргкомитета летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе о включении в программу соревнований новых видов спорта — крикета, флаг-футбола, сквоша, лакросса и бейсбола/софтбола. Отметим, что бейсбол/софтбол весьма условно можно отнести к категории новичков. Олимпийские награды в бейсболе впервые были разыграны еще в 1992 году в Барселоне. В дальнейшем ввиду крайне узкой географической распространенности вида (популярен исключительно в Северной Америке, ряде стран Карибского бассейна и в Японии) он то включался, то снова исключался из программы Игр. И вот в 2028 году на родине, в США, вернется вновь.
Как видно, большинство новых видов спорта на лос-анджелесской Олимпиаде сугубо американские, и весьма специфические.
Сквош — это, по сути, игра в теннис не только против соперника, но еще и стенки. Лакросс — нечто позаимствованное переселенцами в Америку у индейцев. Суть игры в том, чтобы забросить мяч в ворота соперника, используя палку с закрепленной на конце сеткой-ловушкой. Флаг-футбол считается облегченной версией американского футбола, но по факту лишен его ключевой составляющей — силовой борьбы. Игрокам не стоит опасаться быть сокрушенными 120-килограммовым противником. Ведь фиксация перехвата соперника происходит за счет срывания с него ленточек, закрепленных на бедрах.
А вот включение крикета в программу Игр вполне способно значительно расширить финансовые возможности МОК. Отметим, что формально крикет тоже не является чистым олимпийским новичком. Он был представлен на Играх 1900 года, но из-за недостаточной популярности в мире олимпийский статус утратил. Сейчас, однако, другое дело: крикет по-прежнему популярен в Великобритании, но куда популярнее он в Индии с ее без малого полуторамиллиардным населением. В остальном мире об этом мало знают, но в Индии есть настоящие мегазвезды. Скажем, у легенды индийского крикета Вирата Кохли почти 300 млн подписчиков в социальных сетях. Больше из спортсменов только у Криштиану Роналду (более 600 млн) и Лионеля Месси (почти 500 млн). Индийский крикет-рынок, очевидно, настолько привлекательный, что МОК просто не мог оставаться в стороне.
Кроме решения о включении в олимпийскую программу новых дисциплин, Совет МОК определился и с судьбой двух традиционных видов спорта — современного пятиборья и тяжелой атлетики.
Олимпийский статус первого был поставлен под сомнение после скандала, разразившегося на Играх в Токио в 2021 году. Тогда тренер немецкой спортсменки Анники Шлой Ким Райзнер ударила по морде коня по кличке Saint Boy. Животное упрямилось, отказывалось брать барьеры, что стоило Шлой олимпийской медали, а для Ким Райзнер удар обернулся дисквалификацией, поскольку случай вызвал гнев многочисленных организаций по защите животных. В результате Международная федерация современного пятиборья (UIPM) ради спасения репутации решила отказаться от конной составляющей. Конная часть соревнования была заменена на преодоление полосы препятствий. В Совете МОК сочли эту реформу правильной и рекомендовали современное пятиборье к включению в программу Игр-2028.
Что касается тяжелой атлетики, то ее олимпийский статус ставился под сомнение из-за многолетней череды допинговых скандалов. В Совете МОК, однако, посчитали, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) провела достаточную работу, чтобы прекратить практику широкого использования спортсменами запрещенных препаратов. Так что тяжелая атлетика свой олимпийский статус также сохранит.