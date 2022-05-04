Лошадей на переправе отменяют

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Скандал

Международный союз современного пятиборья (UIPM), похоже, определился с заменой одного из элементов соревновательной программы — верховой езды. Ее место займет нечто, именуемое преодолением полосы препятствий. В каком именно виде, выяснится только после тестовых соревнований. Такое решение исполнительного совета UIPM вызвало возмущение спортсменов. Многие из них не исключают, что вообще уйдут из пятиборья. Но обратного пути, видимо, нет. Современное пятиборье в его нынешнем виде, как следует из данных Международного олимпийского комитета (МОК), малоинтересно публике и нуждается в адаптации к реалиям.

Международный союз современного пятиборья объявил о том, что определился с дисциплиной, которая заменит в программе соревнований верховую езду. В UIPM сообщили, что федерация после тщательного и всестороннего анализа с привлечением независимых экспертов, рассмотрев более 60 вариантов, остановилась на преодолении полосы препятствий. В некотором роде тут чувствуется преемственность. Спортсмены ведь на лошадях также преодолевали препятствия. Как именно будет выглядеть новый вид программы, пока не решено. В UIPM отметили, что есть два варианта, а выбор между ними будет сделан по результатам тестовых соревнований. В UIPM также рассказали о факторах, которые учитывали, делая выбор. Среди них — всесторонняя нагрузка на организм спортсмена, относительно невысокая сложность, широкая доступность по миру, популярность, как минимум потенциальная, среди всех возрастных групп, особенно среди молодежи, а также низкая стоимость. Последнее особенно важно, поскольку перевозка, зачастую на большие расстояния, и содержание лошадей — занятие и дорогое, и хлопотное.

Президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов пояснил, что предложение заменить верховую езду именно полосой препятствий поступило от российской стороны. «Очень приятно, что было выбрано предложение именно нашей федерации — полоса препятствий. Мы направили им разные варианты этой полосы препятствий, и они выбрали ее в качестве основного, базового вида для замены конного спорта,— рассказал господин Аминов "РИА Новости".— Это будет дистанция чуть меньше 100 м, насыщенная различными конструкциями для легкоатлетических, гимнастических и силовых упражнений. Пока конечного вида этой полосы нет. А дальше будут взяты элементы самых интересных полос препятствий. Будет уникальная полоса с учетом рекомендаций экспертов МОК и телевизионщиков». Тестироваться полоса препятствий будет до лета 2023 года.

Напомним, что верховая езда была исключена из классического набора современного пятиборья, включающего также состязания по фехтованию, плаванию и объединенным в «комбайн» бегу и стрельбе из лазерного пистолета, после инцидента на Играх-2020 в Токио в прошлом году. Тогда тренер немецкой спортсменки Анники Шлой Ким Райзнер в прямом смысле дала по морде коню по кличке Saint Boy. Животное (лошади спортсменам выдаются по жребию) упрямилось, отказывалось брать барьеры, что стоило Аннике Шлой олимпийской медали. Фотографии с рыдающей Шлой на упрямом коне стали основой для множества мемов, а для Ким Райзнер все это обернулось дисквалификацией, поскольку инцидент вызвал гнев многочисленных организаций по защите животных. В результате UIPM ради спасения репутации решила отказаться от эксплуатации конского труда.

Не исключено, однако, что история с упрямым конем стала лишь поводом как-то встряхнуть терявшую популярность дисциплину. Да, современное пятиборье неизменно входило в программу Игр с 1912 года, но более чем вековой олимпийский стаж не помог ему избавиться от репутации одного из наименее привлекательных для зрителей событий на Играх. Как сообщал в 2021 году портал Around The Rings, комиссия МОК по программе Игр в своем отчете отнесла современное пятиборье к числу наименее популярных дисциплин Игр. А ведь именно на отчеты вышеозначенной комиссии МОК и ориентируется, формируя программы Олимпиад (современному пятиборью место в Лос-Анджелесе-2028 не гарантировано — МОК ждет, когда UIPM определится с программой). В отчете, при составлении которого учитывались 33 критерия, отмечалось, в частности, что современное пятиборье привлекает очень мало медийного внимания (в расчет бралось время, выделенное на показ соревнований телекомпаниями, и количество статей, посвященных им в печатных и электронных СМИ). Хуже освещаются только прыжки с трамплина и художественная гимнастика. Что касается наиболее популярных дисциплин, то это легкая атлетика, плавание, футбол, спортивная гимнастика и баскетбол.

Однако далеко не все заинтересованные стороны согласны с путем, который выбрало руководство UIPM. Организация Pentathlon United, объединяющая действующих и бывших пятиборцев, выступила против предложений UIPM. В письме, направленном Pentathlon United в адрес президента МОК Томаса Баха, содержится призыв провести расследование деятельности руководства UIPM. Оно, по версии спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиад, вело себя «деспотично и незаконно» в истории с исключением верховой езды из программы. Как следствие, уверены в Pentathlon United, действия боссов международной федерации привели к «полной утрате доверия» к ним. В Pentathlon United привели также данные опроса, проведенного среди спортсменов (310 человек, из которых 168 — действующие атлеты). Из него следует, что более 90% опрошенных недовольны действиями UIPM и считают, что руководство федерации не способно обеспечить будущее современного пятиборья. При этом 77% респондентов заявили, что, скорее всего, уйдут из пятиборья, если решение об исключении верховой езды не будет отменено.

Александр Петров