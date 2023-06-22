Бокс ты мой

Международная ассоциация бокса (IBA) стала первой в истории спортивной федерацией, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания, фактически исключив ее из своего состава. К такому радикальному исходу привел длившийся с конца прошлого десятилетия острый конфликт между двумя организациями. В последнее время, после того как президентский пост в IBA занял россиянин Умар Кремлев, он лишь обострился, несмотря на то что структура в этот период смогла выбраться из состояния острого и многослойного кризиса. Основной претендент на право контролировать вместо федерации-изгнанницы, чей президент назвал решение МОК «не соответствующим основополагающим принципам олимпизма», мировой бокс уже известен. Это объединение World Boxing, в которое пока входят всего несколько стран, в том числе США и Великобритания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ответ на лишение его федерации признания МОК президент IBA Умар Кремлев сам потребовал от головной структуры ответа на ряд требований

Фото: Denis Balibouse / Reuters В ответ на лишение его федерации признания МОК президент IBA Умар Кремлев сам потребовал от головной структуры ответа на ряд требований

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Вопрос о будущем Международной ассоциации бокса был главным на состоявшейся в четверг сессии Международного олимпийского комитета. Ее делегаты поддержали рекомендацию исполкома МОК о лишении IBA статуса признания 69 голосами за при единственном против. Воздержались десять функционеров.

Это означает, что одна из старейших и крупнейших в спорте организаций, основанная в 1946 году и объединявшая 203 страны, по сути, исключена из состава МОК и олимпийского движения в принципе.

До сих пор такую радикальную меру не применяли ни к одной спортивной федерации. Речь шла лишь о временных санкциях.

Президент МОК Томас Бах посвятил прецеденту очень эмоциональное выступление. В нем он сообщил, что у головной спортивной структуры «нет проблем с самим боксом, нет проблем с боксерами», которые в противном случае не смогли бы выступить ни на предыдущей летней Олимпиаде, состоявшейся в 2021 году в Токио, ни на ближайшей, следующим летом в Париже, зато есть «чрезвычайно серьезные проблемы с IBA». По версии господина Баха, решение о лишении признания принято именно потому, что МОК «слишком ценит бокс». Он уверен в том, что «боксеры заслуживают, чтобы в основе управления международной федерацией лежали принципы целостности и прозрачности». Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер добавил, что ситуация достигла «точки невозврата».

На самом деле вряд ли кого-то из спортивных функционеров или экспертов подобное развитие событий удивило, если они внимательно следили за тем, как складывались отношения между МОК и IBA в последние годы. В состоянии острой конфронтации две организации находятся с конца прошлого десятилетия. Она родилась на волне вышедшего в публичное поле вскоре после Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года глубокого и многослойного кризиса в IBA. У него были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие.

Но фоне этого кризиса IBA, которая накопила большие долги и обзавелась длинным шлейфом из громких судейских скандалов, в 2017 году заставила покинуть федерацию руководившего ею в течение более чем десяти лет тайваньца У Цзинго, а потом еще долго старалась найти ему достойную замену. МОК не устраивали ни пытавшиеся закрепиться на президентском посту функционеры, ни предлагаемые ими пути выхода из кризиса.

В конце концов в 2019 году МОК впервые отозвал у федерации признание, отобрав у нее право контролировать олимпийские турниры и квалификацию к ним.

Казалось, что отношения должны наладиться после избрания президентом IBA в 2020 году россиянина Умара Кремлева. При господине Кремлеве федерация избавилась от долгов, а ее новые финансовые возможности позволили увеличить выплаты победителям чемпионатов мира до еще недавно выглядевшей невероятной суммы в $200 тыс. (при пятикратном повышении в среднесрочных планах), и провела реформу судейства, кардинально снизив количество скандалов. Но МОК свою позицию не смягчил, наоборот, она, скорее, стала еще более жесткой.

Он постоянно предъявлял к IBA претензии по различным поводам. Они были связаны, скажем, с чрезмерной, на его взгляд, зависимостью федерации от спонсорского контракта с «Газпромом», нюансами прошлогодних выборов, в результате которых Умар Кремлев сохранил свой пост, и в принципе политикой структуры, иногда идущей вразрез с пожеланиями МОК. Особенно заметным проявлением боксерского «фрондерства» была отмена IBA осенью 2022 года запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, базирующегося на прежних его рекомендациях, скорректированных лишь в марте. Причем федерация разрешила им состязаться под собственным флагом, в то время как даже подвергшиеся корректировке установки МОК требуют допускать россиян и белорусов исключительно в нейтральном статусе.

Это привело к бойкоту мужского и женского чемпионатов мира, состоявшихся весной, почти двумя десятками стран, включая те, что играют ведущие роли в боксе, например США и Великобританию, и обмену конфликтующими сторонами множеством резких заявлений и документов, выдержанных примерно в такой же по стилистике риторике. МОК обвинял IBA в невыполнении необходимых для восстановления полноценного статуса условий «дорожной карты». IBA обвиняла МОК в игнорировании ее достижений, свидетельствующих как раз о том, что условия выполняются. На пресс-конференции по итогам сессии МОК Кристоф де Кеппер, объясняя, что он имел в виду под «точкой невозврата», фактически просто повторил привычные доводы о сомнительной «финансовой устойчивости» IBA, срок действия контракта которой с «Газпромом» истек в 2022 году, дефиците «прозрачности» и информации о реформах.

Источник “Ъ”, долгое время занимавшийся промоутерской и менеджерской деятельностью в профессиональном боксе, предположил, что шансов на «мирное» разрешение спора «с самого начала не было никаких», в том числе потому, что «в его основе вполне могли лежать чисто эмоциональные факторы». К ним он отнес как «гражданство нынешнего президента IBA», так и «грубость и бесцеремонность», с которой она шесть лет назад лишила должности У Цзинго, входившего в исполком МОК и в список наиболее авторитетных его членов. Insidethegames, рассказывая о происходившем на сессии, тоже обратил внимание на то, что тайваньский функционер, покинув боксерскую федерацию, головную структуру не покидал вплоть до 2020 года, уйдя на пенсию «по состоянию здоровья», а еще на регулярную критику его работы от Умара Кремлева. На минувшей неделе он даже сказал про У Цзинго, что того следовало бы «расстрелять» за «уничтожение» бокса.

Сама IBA, называвшая лишение признания со стороны МОК «политически мотивированным» решением, к исходу сессии наверняка была готова. Она предприняла попытку оспорить рекомендацию его исполкома в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако тот в начале этой недели отклонил апелляцию.

Реагируя на вердикт сессии, IBA выпустила «официальное требование к руководству и членам МОК от президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева».

В заявлении говорится, что МОК «совершил колоссальную ошибку», грозящую «катастрофическими» последствиями для бокса, лишив IBA признания и «тем самым показав свое истинное политизированное лицо».

Федерация настаивает на том, что сегодня «входит в число лучших» спортивных структур, на эффективности реформ и ребрендинга и выполнении указаний «дорожной карты» МОК. В документе отмечается «высокий профессиональный уровень турниров IBA» и тот факт, что «на сегодняшний день» она «помогла более чем ста странам в рамках программы финансовой поддержки, на которую выделено более $10 млн».

Текст заявления дополняют те самые «требования» к «господину Баху, руководству и членам МОК» от имени федерации и «боксерского сообщества». Публичных ответов на них IBA согласна ждать в течение «ближайших десяти дней». В документе Томасу Баху задают вопрос насчет того, почему МОК «не оценил действия» У Цзинго и «не признал его ответственность за коррупцию» в федерации, «учитывая, что в то время он был членом МОК и членом исполкома», почему «не завершил скандальное расследование, связанное с продажей медалей на Олимпийских играх», почему «избегал прямого общения с IBA, игнорируя достигнутый нами прогресс и не реагируя на глобальные изменения, произошедшие за последние два года?» Кроме того, Умар Кремлев предлагает направить «доходы, полученные от рекламы, трансляций и продажи билетов при организации турнира по боксу на Олимпийских играх 2024 года» «на улучшение благосостояния боксеров — практика, внедренная IBA с 2021 года». IBA, в свою очередь, также готова «выделить необходимый бюджет для помощи боксерам как в квалификационных турнирах, так и на Олимпийских играх».

Заканчивается документ ремаркой о несоответствии действий МОК «основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии» и призывом к нему придерживаться принципов «спорта вне политики» и «невмешательства во внутренние дела международных федераций»: «Многим очевидно, что решение МОК основано не на объективных фактах, а на личной неприязни и предубеждении по отношению к чьей-либо национальности». При этом, «несмотря на трудности, IBA по-прежнему привержена развитию бокса, сохранению его независимости и организации официальных турниров и чемпионатов мира по боксу на самом высоком уровне». «У нас есть на это законное право, и мы готовы защищать его перед любым соответствующим органом. Наконец, мы подчеркиваем, что полностью открыты для диалога и сотрудничества на благо спорта, спортсменов, тренеров и национальных федераций»,— сообщается в письме.

Нетрудно предположить, что преемница для федерации-изгнанницы у МОК уже под рукой. Это объединение World Boxing, учрежденное некоторыми «раскольниками», отказавшимися от чемпионата мира.

Пока, правда, на ее официальном сайте нет даже перечня стран, которые согласились войти в альтернативную организацию: вместо него висит приглашение получить такое членство. Но известно по крайней мере о восьми государствах, точно присоединившихся к World Boxing: в списке США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Австралия, Канада, Ирландия и Филиппины.

Алексей Доспехов