Бокс ты мой

Международная ассоциация бокса (IBA) стала первой в истории спортивной федерацией, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания, фактически исключив ее из своего состава. К такому радикальному исходу привел длившийся с конца прошлого десятилетия острый конфликт между двумя организациями. В последнее время, после того как президентский пост в IBA занял россиянин Умар Кремлев, он лишь обострился, несмотря на то что структура в этот период смогла выбраться из состояния острого и многослойного кризиса. Основной претендент на право контролировать вместо федерации-изгнанницы, чей президент назвал решение МОК «не соответствующим основополагающим принципам олимпизма», мировой бокс уже известен. Это объединение World Boxing, в которое пока входят всего несколько стран, в том числе США и Великобритания.
В ответ на лишение его федерации признания МОК президент IBA Умар Кремлев сам потребовал от головной структуры ответа на ряд требований
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Вопрос о будущем Международной ассоциации бокса был главным на состоявшейся в четверг сессии Международного олимпийского комитета. Ее делегаты поддержали рекомендацию исполкома МОК о лишении IBA статуса признания 69 голосами за при единственном против. Воздержались десять функционеров.
Это означает, что одна из старейших и крупнейших в спорте организаций, основанная в 1946 году и объединявшая 203 страны, по сути, исключена из состава МОК и олимпийского движения в принципе.
До сих пор такую радикальную меру не применяли ни к одной спортивной федерации. Речь шла лишь о временных санкциях.
Президент МОК Томас Бах посвятил прецеденту очень эмоциональное выступление. В нем он сообщил, что у головной спортивной структуры «нет проблем с самим боксом, нет проблем с боксерами», которые в противном случае не смогли бы выступить ни на предыдущей летней Олимпиаде, состоявшейся в 2021 году в Токио, ни на ближайшей, следующим летом в Париже, зато есть «чрезвычайно серьезные проблемы с IBA». По версии господина Баха, решение о лишении признания принято именно потому, что МОК «слишком ценит бокс». Он уверен в том, что «боксеры заслуживают, чтобы в основе управления международной федерацией лежали принципы целостности и прозрачности». Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер добавил, что ситуация достигла «точки невозврата».
На самом деле вряд ли кого-то из спортивных функционеров или экспертов подобное развитие событий удивило, если они внимательно следили за тем, как складывались отношения между МОК и IBA в последние годы. В состоянии острой конфронтации две организации находятся с конца прошлого десятилетия. Она родилась на волне вышедшего в публичное поле вскоре после Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года глубокого и многослойного кризиса в IBA. У него были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие.
Но фоне этого кризиса IBA, которая накопила большие долги и обзавелась длинным шлейфом из громких судейских скандалов, в 2017 году заставила покинуть федерацию руководившего ею в течение более чем десяти лет тайваньца У Цзинго, а потом еще долго старалась найти ему достойную замену. МОК не устраивали ни пытавшиеся закрепиться на президентском посту функционеры, ни предлагаемые ими пути выхода из кризиса.
В конце концов в 2019 году МОК впервые отозвал у федерации признание, отобрав у нее право контролировать олимпийские турниры и квалификацию к ним.
Казалось, что отношения должны наладиться после избрания президентом IBA в 2020 году россиянина Умара Кремлева. При господине Кремлеве федерация избавилась от долгов, а ее новые финансовые возможности позволили увеличить выплаты победителям чемпионатов мира до еще недавно выглядевшей невероятной суммы в $200 тыс. (при пятикратном повышении в среднесрочных планах), и провела реформу судейства, кардинально снизив количество скандалов. Но МОК свою позицию не смягчил, наоборот, она, скорее, стала еще более жесткой.
Он постоянно предъявлял к IBA претензии по различным поводам. Они были связаны, скажем, с чрезмерной, на его взгляд, зависимостью федерации от спонсорского контракта с «Газпромом», нюансами прошлогодних выборов, в результате которых Умар Кремлев сохранил свой пост, и в принципе политикой структуры, иногда идущей вразрез с пожеланиями МОК. Особенно заметным проявлением боксерского «фрондерства» была отмена IBA осенью 2022 года запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, базирующегося на прежних его рекомендациях, скорректированных лишь в марте. Причем федерация разрешила им состязаться под собственным флагом, в то время как даже подвергшиеся корректировке установки МОК требуют допускать россиян и белорусов исключительно в нейтральном статусе.
Это привело к бойкоту мужского и женского чемпионатов мира, состоявшихся весной, почти двумя десятками стран, включая те, что играют ведущие роли в боксе, например США и Великобританию, и обмену конфликтующими сторонами множеством резких заявлений и документов, выдержанных примерно в такой же по стилистике риторике. МОК обвинял IBA в невыполнении необходимых для восстановления полноценного статуса условий «дорожной карты». IBA обвиняла МОК в игнорировании ее достижений, свидетельствующих как раз о том, что условия выполняются. На пресс-конференции по итогам сессии МОК Кристоф де Кеппер, объясняя, что он имел в виду под «точкой невозврата», фактически просто повторил привычные доводы о сомнительной «финансовой устойчивости» IBA, срок действия контракта которой с «Газпромом» истек в 2022 году, дефиците «прозрачности» и информации о реформах.
Источник “Ъ”, долгое время занимавшийся промоутерской и менеджерской деятельностью в профессиональном боксе, предположил, что шансов на «мирное» разрешение спора «с самого начала не было никаких», в том числе потому, что «в его основе вполне могли лежать чисто эмоциональные факторы». К ним он отнес как «гражданство нынешнего президента IBA», так и «грубость и бесцеремонность», с которой она шесть лет назад лишила должности У Цзинго, входившего в исполком МОК и в список наиболее авторитетных его членов. Insidethegames, рассказывая о происходившем на сессии, тоже обратил внимание на то, что тайваньский функционер, покинув боксерскую федерацию, головную структуру не покидал вплоть до 2020 года, уйдя на пенсию «по состоянию здоровья», а еще на регулярную критику его работы от Умара Кремлева. На минувшей неделе он даже сказал про У Цзинго, что того следовало бы «расстрелять» за «уничтожение» бокса.
Сама IBA, называвшая лишение признания со стороны МОК «политически мотивированным» решением, к исходу сессии наверняка была готова. Она предприняла попытку оспорить рекомендацию его исполкома в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако тот в начале этой недели отклонил апелляцию.
Реагируя на вердикт сессии, IBA выпустила «официальное требование к руководству и членам МОК от президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева».
В заявлении говорится, что МОК «совершил колоссальную ошибку», грозящую «катастрофическими» последствиями для бокса, лишив IBA признания и «тем самым показав свое истинное политизированное лицо».
Федерация настаивает на том, что сегодня «входит в число лучших» спортивных структур, на эффективности реформ и ребрендинга и выполнении указаний «дорожной карты» МОК. В документе отмечается «высокий профессиональный уровень турниров IBA» и тот факт, что «на сегодняшний день» она «помогла более чем ста странам в рамках программы финансовой поддержки, на которую выделено более $10 млн».
Текст заявления дополняют те самые «требования» к «господину Баху, руководству и членам МОК» от имени федерации и «боксерского сообщества». Публичных ответов на них IBA согласна ждать в течение «ближайших десяти дней». В документе Томасу Баху задают вопрос насчет того, почему МОК «не оценил действия» У Цзинго и «не признал его ответственность за коррупцию» в федерации, «учитывая, что в то время он был членом МОК и членом исполкома», почему «не завершил скандальное расследование, связанное с продажей медалей на Олимпийских играх», почему «избегал прямого общения с IBA, игнорируя достигнутый нами прогресс и не реагируя на глобальные изменения, произошедшие за последние два года?» Кроме того, Умар Кремлев предлагает направить «доходы, полученные от рекламы, трансляций и продажи билетов при организации турнира по боксу на Олимпийских играх 2024 года» «на улучшение благосостояния боксеров — практика, внедренная IBA с 2021 года». IBA, в свою очередь, также готова «выделить необходимый бюджет для помощи боксерам как в квалификационных турнирах, так и на Олимпийских играх».
Заканчивается документ ремаркой о несоответствии действий МОК «основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии» и призывом к нему придерживаться принципов «спорта вне политики» и «невмешательства во внутренние дела международных федераций»: «Многим очевидно, что решение МОК основано не на объективных фактах, а на личной неприязни и предубеждении по отношению к чьей-либо национальности». При этом, «несмотря на трудности, IBA по-прежнему привержена развитию бокса, сохранению его независимости и организации официальных турниров и чемпионатов мира по боксу на самом высоком уровне». «У нас есть на это законное право, и мы готовы защищать его перед любым соответствующим органом. Наконец, мы подчеркиваем, что полностью открыты для диалога и сотрудничества на благо спорта, спортсменов, тренеров и национальных федераций»,— сообщается в письме.
Нетрудно предположить, что преемница для федерации-изгнанницы у МОК уже под рукой. Это объединение World Boxing, учрежденное некоторыми «раскольниками», отказавшимися от чемпионата мира.
Пока, правда, на ее официальном сайте нет даже перечня стран, которые согласились войти в альтернативную организацию: вместо него висит приглашение получить такое членство. Но известно по крайней мере о восьми государствах, точно присоединившихся к World Boxing: в списке США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Австралия, Канада, Ирландия и Филиппины.
Томас Бах призвал прекратить дискриминацию украинских спортсменов
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом подтвердил приверженность выступлению российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом глава МОК Томас Бах заявил в четверг во время внеочередной сессии организации, которая проходит в виртуальном формате. «Позиция G7 и наш подход также обсуждались во время моей встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном,— сказал господин Бах.— Мы подтвердили наше согласие и то, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже будет принято МОК в нужное время, и мы продолжим сотрудничать по этому вопросу». Глава МОК отметил, что позицию организации поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. «Оно понимает, с какой сложной ситуацией столкнулся спорт, и поддерживает наши действия»,— сказал Томас Бах.
Президент МОК также подверг критике правительство Украины за введенный им запрет на участие украинских спортсменов в турнирах, в которых выступают также российские и белорусские атлеты. «На чемпионатах мира по дзюдо и тхэквондо украинских спортсменов не было,— заявил Томас Бах на внеочередной сессии МОК, проходившей в Лозанне.— Почему? Потому что им не разрешили участвовать, основываясь на инструкциях украинского Министерства спорта. Иными словами, украинские спортсмены подверглись санкциям со стороны их же правительства». «Трудно понять, почему правительство Украины лишает своих же спортсменов шансов квалифицироваться на Олимпиаду-2024, а своих граждан возможности гордиться соотечественниками,— отметил Томас Бах.— Трудно понять, почему украинским спортсменам разрешают выступать в теннисных турнирах, но запрещают играть на соревнованиях по настольному теннису, отпускают их на соревнования по велоспорту, но не дают соревноваться в плавании».
В речи Томаса Баха, по всей видимости, не учтены последние изменения, внесенные украинскими властями в упомянутые главой МОК правила выступлений на международных турнирах. Ранее украинский Минспорта действительно прямо запрещал своим спортсменам выступать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Но в начале недели соответствующий приказ был скорректирован. Теперь в нем речь идет о запрете участия в означенных турнирах официальных украинских делегаций. Трактовать такую формулировку можно в широчайшем диапазоне.