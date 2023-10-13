Анна Куташова утверждена в должности главы Белгородского района Белгородской области

Муниципальный совет депутатов Белгородского района Белгородской области утвердил Анну Куташову на должности главы района. Об этом сообщили в администрации района.

Депутаты выбирали из двух кандидатов. Имя второго не раскрывается. Однако известно, что госпожа Куташова представила стратегию развития района, «во главу которой поставлено решение вопросов каждого жителя».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анна Куташова уже написала, что занимает пост главы Белгородского района, а также прокомментировала свое назначение: «Переживала ли я, только приступив к работе в Белгородском районе [месяц назад]? Конечно, переживала. Но сейчас, когда с некоторыми из вас, дорогие жители, уже познакомилась, когда в части населенных пунктов я уже побывала, когда уже немножко вникла, я могу с уверенностью, даже, наверняка сказать: справимся! Все вместе — обязательно справимся! Нерешаемых вопросов не бывает. Большие цели достигаются малыми делами».

В начале сентября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о переводе госпожи Куташовой с должности главы Красногвардейского района на аналогичный пост в Белгородском районе. Он добавил, что чиновница начнет исполнять свои обязанности «в ближайшее время».

Белгородским районом с 2020 года руководил Владимир Перцев, об увольнении которого стало известно 28 августа. По словам губернатора, господин Перцев написал заявление «по собственному желанию» в связи с переходом на другую работу. Эту информацию позднее подтвердил и сам экс-глава района.

Алина Морозова

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