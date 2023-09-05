Анна Куташова возглавит администрацию Белгородского района Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о назначении на должность главы администрации Белгородского района Анны Куташовой. По его словам, она начнет исполнять свои обязанности «в ближайшее время».

За час до этого господин Гладков объявил об увольнении госпожи Куташовой с поста главы администрации Красногвардейского района, который она занимала с 2021 года.

Приграничным Белгородским районом с 2020 года руководил Владимир Перцев, об увольнении которого стало известно 28 августа. По словам губернатора, господин Перцев написал заявление «по собственному желанию» в связи с переходом на другую работу.

Как Владимир Перцев прокомментировал свой уход — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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