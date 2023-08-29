Владимир Перцев прокомментировал увольнение с поста главы Белгородского района

Экс-глава приграничного Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев в своем Telegram-канале прокомментировал свое неожиданное увольнение с поста «в связи с переходом на другую работу», произошедшее накануне.

Господин Перцев подтвердил, что вчера написал «заявление об уходе с поста по собственному желанию». Его полномочия были досрочно прекращены решением муниципального совета Белгородского района от 28 августа.

Бывший глава района свой «завершающий пост» в Telegram начал с благодарностей губернатору Вячеславу Гладкову: «Огромное спасибо за то, что многому меня научил и дал шанс поработать в его профессиональной команде». Затем господин Перцев поблагодарил коллег из администрации и в конце — жителей: «Мы вместе трудились над тем, чтобы Белгородский район стал лучше, красивее, комфортнее для жизни».

Экс-чиновник не комментировал, какая «другая работа» стала причиной кадровых изменений, но пожелал подписчикам своего канала «мира, доброго здоровья и благополучия».

Владимир Перцев возглавил администрацию Белгородского района в апреле 2020 года. До этого он руководил администрацией губернатора и был освобожден от должности по собственному желанию. В конце 2019 года господин Перцев был назначен первым заместителем главы администрации Белгородского района, когда прежний руководитель муниципалитета Анатолий Попков находился в столичном СИЗО по подозрению во взяточничестве.

Владимиру Перцеву 55 лет. Он родился в селе Замостье Грайворонского района Белгородской области. В 1990–1994 годах возглавлял спорткомитет муниципалитета, затем до 1995 года работал заместителем главы администрации. В 1998-м возглавил администрацию Грайворона, в 2002-м перешел в аппарат губернатора на должность консультанта управления организационно-контрольной работы. В 2005–2010 годах был первым заместителем главы местного самоуправления Грайворонского района. В апреле 2010-го стал руководителем администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года возглавил администрацию губернатора. Господин Перцев является секретарем Белгородского местного отделения «Единой России», кандидат в мастера спорта по дзюдо.

Сергей Калашников

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