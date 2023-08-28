Владимир Перцев срочно покинул пост главы Белгородского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об увольнении Владимира Перцева с должности главы пригородного Белгородского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / vladimir_pertsev Фото: https://t.me / vladimir_pertsev

Этот пост, по словам губернатора, господин Перцев покинул по собственному желанию, «в связи с переходом на другую работу». Сам управленец неожиданное увольнение пока публично не комментировал. В минувшую пятницу в своих соцсетях он анонсировал проведение 29 августа «большой прямой линии». «Традиционно жду ваши вопросы в комментариях и личных сообщениях»,- написал он.

Владимир Перцев возглавил администрацию Белгородского района в апреле 2020 года. До этого он руководил администрацией губернатора и был освобожден от должности по собственному желанию. В конце 2019 года господин Перцев был назначен первым заместителем главы администрации Белгородского района, когда прежний руководитель муниципалитета Анатолий Попков находился в столичном СИЗО по подозрению во взяточничестве.

Владимиру Перцеву 55 лет. Он родился в селе Замостье Грайворонского района Белгородской области. В 1990–1994 годах возглавлял спорткомитет муниципалитета, затем до 1995 года работал заместителем главы администрации. В 1998-м возглавил администрацию Грайворона, в 2002-м перешел в аппарат губернатора на должность консультанта управления организационно-контрольной работы. В 2005–2010 годах был первым заместителем главы местного самоуправления Грайворонского района. В апреле 2010-го стал руководителем администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года возглавил администрацию губернатора.

Господин Перцев является секретарем Белгородского местного отделения «Единой России», кандидат в мастера спорта по дзюдо.

Владимир Зоркий