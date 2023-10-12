«Интер РАО» продало Китаю пошлину

«Интер РАО» удалось договориться с Китаем о включении новой экспортной пошлины в стоимость поставки электроэнергии. В результате цена поставки, по подсчетам “Ъ”, вырастет с учетом пошлины в 7% до $47 за 1 МВт•ч, причем нагрузка на потребителей Дальнего Востока после этого не увеличится. Пока переток в КНР снижен до 120 МВт из-за планового ремонта ЛЭП, но затем поставки вновь планируется повысить. Ранее китайская сторона утверждала, что от поставок электроэнергии из РФ зависит энергоснабжение предприятий и населения приграничных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Интер РАО» (монопольный оператор экспорта энергии) после почти трех недель переговоров удалось согласовать с Китаем увеличение цены поставки электроэнергии на размер экспортной пошлины. «Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины. Китай берет на себя оплату этой пошлины»,— сообщила журналистам представитель «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Российской энергетической недели. Почти весь октябрь поставки в Китай будут составлять 120 МВт, отметила она.

Китай с 2015 года оплачивает поставку энергии из РФ в юанях, а цена формируется исходя из стоимости производства энергии в приграничной провинции Хэйлунцзян.

Судя по данным таможенной статистики Китая, цены в последние годы практически не менялись. Так, средняя цена поставки энергии из РФ в Китай с начала 2023 года — $43,8 за 1 МВт•ч. Таким образом, при пошлине в 7% цена увеличится до $46,8. Китай согласился на это из-за высокой потребности в российской энергии в Хэйлунцзяне.

Правительство объявило о введении новых гибких курсовых пошлин 21 сентября. Экспортные пошлины начали действовать 1 октября на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Они установлены по гибкой ставке 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставки обнуляются. На нефть, газ, зерно и лесоматериалы, а также ряд других товаров пошлина не распространяется. Минэнерго уже объявляло, что выступает против пошлин на электроэнергию.

Сразу после введения новых пошлин «Интер РАО» предупредило Китай, а также Монголию и Азербайджан, что готово полностью отключить экспорт энергии, если покупатель не согласится на повышение цены покупки.

Монголия сделала это первой, тогда как китайская сторона не шла на уступки. Поставки в Китай на время переговоров снизили до 120 МВт. Александра Панина рассказала журналистам, что сейчас ЛЭП, по которой осуществляются поставки в КНР, выведена в ремонт до 22 октября.

«Интер РАО» ведет поставку энергии в КНР по трем линиям 110, 220 и 500 кВ. У холдинга заключен с Китаем долгосрочный контракт по принципу «бери или плати» до 2036 года. Поставка идет из Дальнего Востока, где нет свободного рынка электроэнергии, поэтому экспортные расчеты «Интер РАО» жестко регулируются, а рентабельность трейдера ограничена 5%. В результате пошлина в 7% сделала бы экспорт для «Интер РАО» убыточным, предупреждали в холдинге.

В итоге «Интер РАО» предложило правительству увеличить свою рентабельность на размер пошлины, но такой сценарий увеличил бы платежи внутренних потребителей Дальнего Востока.

Дело в том, что остальная маржа экспорта, помимо 5%, идет на снижение платежей местных потребителей. Так, например, с 2012 года за счет ограничения рентабельности экспорта «Интер РАО» потребители Дальнего Востока получили более 25 млрд руб. субсидии. По оценкам Минэнерго, в случае полной остановки экспорта в КНР платеж потребителей Дальнего Востока за энергомощность вырастет на 6 млрд руб. в год, а за услуги по передаче электроэнергии — на 2,5 млрд руб.

Александра Панина пояснила, что изменение цены продажи все равно потребует внесения изменений в регламенты рынка. В расчете выручки «Интер РАО» нужно будет учесть размер пошлины, но теперь это никак не отразится на платежах потребителей энергосистемы Востока. «Наша правка теперь нужна, чтобы это повышение цены могло дойти до нас как до экспортера, чтобы мы оплатили пошлину в бюджет РФ. Оплата будет со стороны китайских партнеров. Теперь "Интер РАО" будет получать рентабельность 5% плюс то, что будет платить Китай»,— пояснила она. Поправка будет обсуждаться 27 октября на набсовете «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

Китай сейчас одно из самых крупных направлений экспорта энергии для РФ с долей около 35% от общего объема продаж. Долгие годы объем продажи в КНР составлял около 3 млрд кВт•ч в год, а в 2022 году объем продажи достиг рекордных 4,7 млрд кВт•ч на фоне энергодефицита в КНР. По итогам восьми месяцев 2023 года показатель составил 2,7 млрд кВт•ч, то есть до конца года, по оценкам “Ъ”, может превысить 3,6 млрд. Препятствием для повторения рекордных объемов может стать только энергодефицит в энергосистеме Востока, где последние годы резко растет внутренний спрос при нехватке инвестиций в генерацию.

Полина Смертина