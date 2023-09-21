Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Правительство ввело гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы и некоторые другие товары в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара, следует из постановления кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба правительства, при 80 руб. за доллар и ниже пошлина будет нулевой. «Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен»,— пояснили в правительстве. Нововведение будет действовать с 1 октября 2023 года до конца следующего года.

21 сентября «Ъ» сообщал, что вне действия экспортных пошлин могут оказаться товары с высокой импортной составляющей и продукты высоких переделов, требующие несколько стадий переработки исходного сырья.

Подробнее о гибких пошлинах — в материалах «Ъ» «Сами съедим» и «Невывозимые условия».

Полина Мотызлевская