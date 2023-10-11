Дальнему Востоку светит китайская пошлина

Новую экспортную пошлину на поставки электроэнергии в Китай заплатят потребители энергии на Дальнем Востоке. Как выяснил “Ъ”, «Интер РАО» предлагает поднять свою рентабельность при продажах в КНР на размер пошлины, что сократит субсидии для потребителей в энергосистеме Востока. Минэнерго поддержало позицию «Интер РАО» и уже получило одобрение вице-премьера Александра Новака. По мнению регуляторов, сейчас с учетом пошлины поставки «Интер РАО» в Китай убыточны, и их полная остановка более опасна для потребителей, поскольку может увеличить их платеж на 8 млрд руб. в год. Промышленность считает, что для решения проблемы к экспорту нужно допустить новых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Интер РАО» (российский оператор экспорта электроэнергии) предлагает увеличить рентабельность своих поставок электроэнергии в Китай на фактический размер новой экспортной пошлины (“Ъ” видел проект изменений в регламентах энергорынка). Сейчас регулятор искусственно ограничивает маржинальность продажи энергии в Китай в размере 5%, направляя оставшиеся деньги на снижение тарифов на Дальнем Востоке. До 2022 года рентабельность экспорта составляла 30%, но в 2023 году она снизилась из-за роста тарифов в регионе, по которым «Интер РАО» закупает энергию для экспорта.

Пошлина с 1 октября составляет 7%, что делает поставку для «Интер РАО» убыточной. В «Интер РАО» подтвердили “Ъ”, что занимаются проработкой изменений регулирования рентабельности поставок.

Позицию «Интер РАО» поддержали в Минэнерго, а вице-премьер Александр Новак одобрил вынесение вопроса на ближайший набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков), рассказали источники “Ъ”. Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс в письме к господину Новаку пояснял, что увеличение рентабельности позволит сохранить и, возможно, увеличить поставки энергии в КНР (“Ъ” видел документ от 3 октября). В обращении отмечается, что расчеты за поставку энергии производятся в юанях, а цена формируется исходя из стоимости производства энергии в провинции Хэйлунцзян. Судя по данным таможенной статистики Китая, средняя цена поставки энергии из РФ в Китай с начала 2023 года — $43,8 за 1 МВт•ч.

Китай сейчас одно из самых крупных направлений экспорта энергии для РФ с долей около 35% от общего объема продаж, пишет Павел Сниккарс. Долгие годы объем продажи в КНР составлял около 3 млрд кВт•ч в год, а в 2022 году объем продажи достиг рекордных 4,7 млрд кВт•ч. По итогам восьми месяцев 2023 года показатель составил 2,7 млрд кВт•ч, причем в августе произошло резкое снижение перетока из-за энергодефицита на Дальнем Востоке.

В «Интер РАО» в конце сентября заявляли, что ведут переговоры с КНР о повышении цены продажи на размер пошлины и возможном снижении объемов из-за убытков. Но Китай отказался покрывать пошлины РФ, из-за чего «Интер РАО» объявило о снижении перетоков. В письме господина Сниккарса отмечается, что китайская сторона направила «Интер РАО» письмо с «решительным требованием сохранить поставки из-за огромного влияния на китайскую энергосистему». В итоге поставки в изолированный район КНР сохранили в объеме до 120 МВт.

Полная остановка экспорта в Китай повысит цены на электроэнергию для внутренних потребителей Дальнего Востока, напоминает Павел Сниккарс. Так, с 2012 года за счет ограничения рентабельности экспорта «Интер РАО» потребители Дальнего Востока получили более 25 млрд руб. субсидии. При остановке экспорта платеж потребителей за энергомощность вырастет на 6 млрд руб. Обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии вырастут на 2,5 млрд руб.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) считают, что «практику перекладывания на потребителей регуляторных и прочих рисков можно прекратить, создав конкуренцию среди экспортеров».

Терять рынок КНР с уровнем фактической рентабельности на уровне 30% было бы неправильно, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Отказ от поставок электроэнергии в Китай приведет к негативным последствиям для потребителей Дальнего Востока, увеличив цену на оптовом рынке на 8–10%, продолжает аналитик. По его мнению, на фоне таких последствий решение об увеличении допустимой маржинальности экспортера выглядит разумно и логично. При этом уровень повышения не обязательно должен составить 7%. Еще одним вариантом было бы исключение электроэнергии из-под экспортных пошлин.

Полина Смертина