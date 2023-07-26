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Прибыль энергетиков осталась в Европе

Показатели «Интер РАО» и ТГК-1 упали из-за остановки экспорта в ЕС

Остановка поставки электроэнергии из России в страны ЕС весной прошлого года обрушила чистую прибыль российских экспортеров энергии. «Интер РАО» в первом полугодии текущего года снизило прибыль в восемь раз, а ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») — вдвое. Такой резкий спад произошел из-за высокой базы 2022 года: за январь—май 2022 года компании успели поставить в ЕС совокупно около 5 млрд кВт•ч по рекордно высоким ценам. Заместить высокорентабельные поставки пока нечем.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Два российских экспортера электроэнергии — «Интер РАО» и ПАО ТГК-1 — отчитались о резком падении финансовых показателей в первом полугодии 2023 года. Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» за шесть месяцев рухнула в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 3,57 млрд руб. Выручка компании упала в три раза, до 16,46 млрд руб. Прибыль ПАО ТГК-1 в январе—июне 2023 года снизилась на 47,6%, до 4,3 млрд руб., а выручка упала на 4,2%, до 52,4 млрд руб.

Резкое ухудшение показателей, по мнению опрошенных “Ъ” аналитиков, напрямую связано с остановкой экспорта энергии из РФ в ЕС в конце мая 2022 года из-за введения западных санкций и невозможности денежных расчетов.

Страны ЕС были самыми рентабельными рынками сбыта, куда уходило более половины всех поставок электроэнергии. В 2021 году Россия поставила в ЕС рекордный объем электроэнергии на фоне высоких цен на европейских рынках: «Интер РАО» экспортировало в ЕС 12,9 млрд кВт•ч, а ТГК-1 — 1,07 млрд кВт•ч.

Львиную долю экспорта электроэнергии из РФ в ЕС осуществляло «Интер РАО»: компания вела поставку из Ленинградской области в Финляндию, из Калининградской области — в Литву, а также из Псковской области — в Латвию и Эстонию. ПАО ТГК-1 по агентскому договору с «Интер РАО» продавало электроэнергию в Финляндию и Норвегию со своих ГЭС в Ленинградской и Мурманской областях.

Электропотребление в РФ выросло за счет зауральских регионов

В январе—мае 2022 года цены на европейских энергорынках продолжали расти на фоне резкого подорожания российского газа. По данным энергетической биржи NordPool, в Финляндии — самом крупном направлении поставок энергии из РФ — среднемесячные цены в январе—апреле росли в 1,5–2,5 раза год к году и составляли €80–107 за 1 МВт•ч, а в мае к моменту полного отключения поставок из РФ цены там в моменте достигали €220. На этом фоне РФ наращивала экспорт электроэнергии. Например, РФ успела за январь—май экспортировать в Финляндию 3,6 млрд кВт•ч против 9,2 млрд кВт•ч за весь 2022 год, судя по отчетности Fingrid. Объем поставки из РФ в целом в ЕС, по оценкам “Ъ”, составил около 5,2 млрд кВт•ч.

В ПАО ТГК-1 отметили, что основным фактором снижения выручки стало сокращение потребления в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании не стали отвечать на вопрос “Ъ” о влиянии остановки экспорта на финансовые результаты компании. Судя по последней опубликованной отчетности МСФО (.pdf), за январь—март 2022 года ПАО ТГК-1 получило от экспорта энергии 1,83 млрд руб., что почти на 80% больше показателя за январь—март 2021 года. В «Интер РАО» результаты отчетности не комментировали.

Результаты «Интер РАО» по РСБУ отражают главным образом деятельность трейдингового сегмента, говорит Матвей Тайц из инвестиционного банка «Синара». По его мнению, слабые результаты компании — следствие прекращения экспорта на рынки ЕС в мае прошлого года. «ТГК-1 также пострадала от прекращения экспорта в Финляндию,— продолжает Матвей Тайц.— Кроме того, ТГК-1 показала снижение выработки электроэнергии и тепла: в первом полугодии 2023 года, по данным компании, выработка электроэнергии упала на 6,1%, а тепла — на 2,7% по отношению к аналогичному периоду 2022 года».

Без поставок в ЕС у России остались шесть направлений экспорта: Белоруссия, Грузия, Южная Осетия, Казахстан, Монголия и Китай.

Общий годовой объем поставки на эти рынки может составить около 6 млрд кВт•ч (см. “Ъ” от 13 января). Основным покупателем должен стать Китай, куда Россия хочет продавать примерно по 4 млрд кВт•ч в год. Возможный объем поставок в Казахстан — 1,25 млрд кВт•ч в год.

Полина Смертина

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