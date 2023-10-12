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Коммерсантъ FM
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В Бишкеке прошла встреча Путина и Алиева

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Бишкеке. Одной из главных тем беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе, где 19-20 сентября азербайджанская армия проводила военную операцию (по официальным данным, погибли 6 миротворцев РФ).

Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин во время встречи

Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во вступительной речи, которая опубликована на сайте Кремля, господин Путин сказал, что «вопрос номер один — это ситуация вокруг Карабаха», а следом добавил «есть и другая повестка, она достаточно обширная». Он предложил сначала провести встречу в расширенном формате, а затем переговорить с Ильхамом Алиевым «с глазу на глаз».

Президент Азербайджана во вступительной части отметил «впечатляющие результаты» проектов двух стран в сфере товарооборота, промышленности и транспорта. Затем господин Алиев предложил «пройтись по региональной тематике и вопросам безопасности». На сайте президента Азербайджана детали разговора не разглашаются.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Бишкеке обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и размещение российских миротворцев в регионе. Он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Кыргызстан не приедет, однако его контакты с Россией сохраняются.

13 октября в Бишкеке пройдет саммит лидеров стран СНГ. Для Владимира Путина, который прибыл в Кыргызстан сегодня, это стало первой зарубежной поездкой в 2023 году. Ранее сегодня в Бишкеке прошло заседание министров иностранных дел участвующих в саммите стран.

Подробнее — в тексте «Ъ» «СНГ предложили разговор на одном языке».

Петр Бузлаев

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