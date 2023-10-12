Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщают госагентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». Российский лидер примет участие в саммите СНГ в столице Киргизии, который пройдет 13 октября.

Кроме того, сегодня, 12 октября, Владимир Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Планируется, что по итогу лидеры подпишут межправительственные соглашения.

Саммит СНГ также посетят лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил, что пропустит мероприятие «из-за ряда обстоятельств».

Лусине Баласян