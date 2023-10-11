Ушаков: России известно, почему Пашинян пропустит саммит СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Совета глав Содружества независимых государств (СНГ), которое пройдет 13 октября в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Нам известно (о причинах отказа от поездки.— "Ъ"), но, наверное, он сам как-то это дело объяснит. Но он не будет участвовать»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).
Помощник президента добавил, что в Бишкеке президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут двустороннюю встречу, на которой они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и тему российских миротворцев в регионе. «Если бы Пашинян приехал, я даю гарантию 100%, что была бы организована встреча с ним»,— уточнил Юрий Ушаков.
Контакты Владимира Путина с Николом Пашиняном, по словам господина Ушакова, продолжаются: последний телефонный разговор президентов состоялся 7 октября.
Накануне господин Пашинян во время телефонного разговора с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сказал, что встречу глав СНГ он пропустит «из-за ряда обстоятельств».