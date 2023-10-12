Южная Корея может выйти из договора с КНДР о снижении военной напряженности

Южная Корея может отказаться от договоренностей 2018 года по снижению военной напряженности с КНДР. Даже если Пхеньян не нарушит границы Южной Кореи, дальнейший ход событий будет определен в зависимости от ситуации с безопасностью страны, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Представитель министерства обороны ,на условиях анонимности рассказал «Рёнхап», что Южная Корея не исключает возможности военного нападения со стороны Северной Кореи по примеру палестинского движения «Хамас».

«После всестороннего учета ситуации с безопасностью правительство рассмотрит возможность приостановки действия Всеобъемлющего военного соглашения, если сочтет, что такой шаг необходим для национальной безопасности»,— рассказал анонимный источник «Рёнхап».

7 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил нового министра обороны, которым стал Син Вон Сик. На церемонии вступления в должность он заявил, что страна опасается нападения со стороны КНДР после начала войны между Израилем и «Хамасом». Син Вон Сик также пообещал, что немедленно примет меры в случае новых угрожающих действий Северной Кореи.

Сеул считает, что Северная Корея нарушает условия действующего соглашения и представляет собой угрозу. Пхеньян закрепил в своей конституции политику наращивания ядерных сил.

Соглашение о снижении военной напряженности было подписано еще при бывшем либеральном президенте Мун Чже Ине в 2018 году между Северной и Южной Кореей. Оно предусматривает создание буферных зон вдоль сухопутных и морских границ, а также создание бесполетных зон вдоль границы. Договоренность должна была обеспечивать предотвращение случайных столкновений и укрепление взаимного доверия.

Президент Южной Кореи видит угрозу в развивающихся отношениях КНДР с Россией после официального визита Ким Чен Ына в Москву. Юн Сок Ёль заявил, что подобное сотрудничество «противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям».

Подробнее об отношении Южной Кореи к сотрудничеству КНДР с Россией в материале «Ъ» — «Москва и Пхеньян далеко зашли»

Дельгир Манджиева