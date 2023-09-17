Президент Южной Кореи: военное сотрудничество России и КНДР нарушает санкции ООН

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал незаконным потенциальное военное сотрудничество России и КНДР. По его словам, если информация о договоренностях военно-технического характера между Москвой и Сеулом подтвердится, это станет нарушением санкций против Северной Кореи, принятых по решению Совета Безопасности ООН.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией незаконно и неправильно, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям против КНДР»,— рассказал Юн Сок Ёль в интервью Associated Press, отвечая на вопрос о возможном углублении сотрудничества Москвы и Сеула на фоне визита в РФ северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, мировое сообщество «еще сильнее сплотится» в ответ на сотрудничество РФ и КНДР.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин допустил, что власти Южной Кореи могут принять односторонние санкции против России после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина 13 сентября. Хотя Сеулу доподлинно неизвестно, о чем конкретно вели беседу лидеры двух государств, власти опасаются, что они обсуждали возможное военно-техническое сотрудничество, пояснил дипломат. Пак Джин отметил, что достижение любых договоренностей Северной Кореи с Россией в вопросах оружия будет «чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове».

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена взаимодействовать с КНДР во многих областях, в том числе развивать военно-техническое сотрудничество. Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли тема сотрудничества в военно-технической сфере в ходе переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александр Кислов