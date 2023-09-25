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Коммерсантъ FM
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Москва и Пхеньян далеко зашли

Российско-северокорейские контакты встревожили Южную Корею

Москва и Пхеньян ведут подготовку к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Северную Корею, который может состояться в октябре. Об этом рассказал в Нью-Йорке на пресс-конференции, организованной на полях сессии Генассамблеи, сам российский министр. Не исключено, что его предстоящая поездка станет прелюдией к визиту в Пхеньян президента РФ Владимира Путина, который получил приглашение посетить КНДР от северокорейского лидера Ким Чен Ына, побывавшего недавно на Дальнем Востоке. Активизация контактов двух стран вызвала скандал в отношениях Москвы и Сеула.

То, что на Дальнем Востоке северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну показали различные образцы российского вооружения, видимо, и навело южнокорейское руководство на мысль, что Москва и Пхеньян осуществляют тайное военное сотрудничество в обход наложенных на Пхеньян санкций Совбеза ООН

То, что на Дальнем Востоке северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну показали различные образцы российского вооружения, видимо, и навело южнокорейское руководство на мысль, что Москва и Пхеньян осуществляют тайное военное сотрудничество в обход наложенных на Пхеньян санкций Совбеза ООН

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

То, что на Дальнем Востоке северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну показали различные образцы российского вооружения, видимо, и навело южнокорейское руководство на мысль, что Москва и Пхеньян осуществляют тайное военное сотрудничество в обход наложенных на Пхеньян санкций Совбеза ООН

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Северная Корея отвергает обвинения в том, что ее отношения с Россией могут нести угрозу миру и безопасности в регионе, и будет продолжать развивать сотрудничество с Москвой. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), назвавшего «политическим невежеством» критику отношений Москвы и Пхеньяна, прозвучавшую в выступлении на 78-й сессии Генассамблеи ООН президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

В сообщении ЦТАК утверждается: южнокорейский лидер, попытавшийся дать оценку российско-северокорейским связям, «не имеет даже элементарных политических знаний и знаний о международных отношениях», воспринимая их как «отношения между врагами и друзьями», а выпады политика «повторяют бессильную болтовню его хозяина — США».

«Назвав традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира, Юн Сок Ёль нес чушь»,— продолжает ЦТАК, выдвигая встречные обвинения в том, что Южная Корея следует Индо-Тихоокеанской стратегии США, нацеленной на изоляцию и ослабление стран региона.

Резкая реакция Пхеньяна появилась в ответ на слова южнокорейского лидера о том, что Сеул будет считать «прямой провокацией» и угрозой безопасности в регионе возможные поставки Москве вооружений из Северной Кореи в обмен на предоставление российских военных технологий Пхеньяну.

Напомним, что в ходе состоявшегося 12–17 сентября визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию ни о каких оружейных контрактах или договоренностях по линии военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном не сообщалось. Тем не менее в ходе недельного пребывания в России Ким Чен Ын успел побывать на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, где собирают истребители Су-35 и Су-57. Кроме того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил северокорейского лидера с самолетами воздушно-космических сил России и представил российский ракетный комплекс «Кинжал» и его носитель МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын также осмотрел фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Судя по всему, это и навело президента Южной Кореи на мысль о том, что Москва и Пхеньян осуществляют тайное военное сотрудничество в обход наложенных на Пхеньян санкций Совбеза ООН.

Между тем первой на речь Юн Сок Ёля отреагировала Москва. «Не может не вызывать глубокого сожаления, что глава Республики Корея присоединился к инициированной Вашингтоном и подхваченной американскими и южнокорейскими СМИ пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества,— говорится в заявлении российского посольства в Сеуле.— Призываем руководство Республики Корея, с которой у России имеется солидный опыт взаимовыгодного общения и кооперации, основываться на трезвой и объективной оценке текущей ситуации».

После первой реакции российской дипмиссии в Сеуле на Смоленскую площадь был вызван посол Республики Корея в России Ли До Хун, с которым встретился заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента Республики Корея Юн Сок Ёля в адрес России, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям. К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование»,— заявили в МИД РФ.

Как президент России встретил на космодроме председателя КНДР

Особое внимание ситуации на Корейском полуострове уделил в своем выступлении на Генассамблее ООН Сергей Лавров. «Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал Соединенных Штатов. Российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются»,— констатировал министр.

Выступлению Сергея Лаврова предшествовала состоявшаяся в прошлую пятницу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН встреча глав дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи, обсудивших тему военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна. «Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин, его японская коллега Ёко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили серьезную обеспокоенность в связи с обсуждением военного сотрудничества, включая возможность оружейной сделки между Россией и Северной Кореей. Они договорились, что три страны решительно ответят на любое действие, которое угрожает региональной безопасности и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и будут сотрудничать с международным сообществом»,— заявили по итогам встречи в дипломатическом ведомстве Южной Кореи.

На прошлой неделе южнокорейские власти также ввели санкции против десяти физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей северокорейским оружием.

Под санкции попали глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам и бывший начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Су Ир. Организациями, против которых были введены санкции, стали словацкие компании Versor SRO и Glocom. Это 12-я по счету серия санкций против КНДР с момента прихода к власти в Южной Корее президента Юн Сок Ёля в мае прошлого года. За это время в санкционные списки Сеула были добавлены 64 физических и 53 юридических лица.

Как на Корейском полуострове отрабатывают сценарии третьей мировой войны

Уже после выступления Сергея Лаврова, в понедельник, военно-морские силы США и Южной Кореи начали трехдневные учения в Японском море с целью отработки борьбы с «ракетными и ядерными угрозами» со стороны КНДР. В учениях, которые продлятся до 27 сентября, задействовано девять кораблей, включая две южнокорейские подлодки и эсминец Yulgok Yi I, американский эсминец Shoup, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, и крейсер Robert Smalls. «Эти учения демонстрируют возможность эффективного сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, а также способность реагировать на них. Они еще больше укрепят объединенную оборонительную позицию»,— заявил южнокорейский адмирал Ким Ин Хо.

Между тем, как сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке Сергей Лавров, его визит в Северную Корею может состояться уже в следующем месяце. «В соответствии с тем, о чем договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состояться»,— заявил глава МИД РФ.

Поездка главы российской дипмиссии в Пхеньян может стать прелюдией к визиту в Северную Корею российского президента Владимира Путина.

Как сообщило радио КНДР «Голос Кореи», «после банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время». По данным южнокорейского агентства Yonhap, которое ссылается на агентство ЦТАК, Владимир Путин приглашение принял. Впрочем, как уточнил ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ответный визит президента Путина в КНДР пока не планируется.

Сергей Строкань

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