Министр обороны Южной Кореи предложил возобновить разведку на границе с КНДР

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что страна опасается нападения со стороны КНДР после начала войны между Израилем и Палестиной. Об этом он рассказал на брифинге 10 октября.

Министр добавил, что Сеул будет настаивать на приостановке военного соглашения с Пхеньяном, которое страны подписали в 2018 году, для возобновления разведки. «Чтобы противостоять (угрозе нападения со стороны КНДР — "Ъ"), нам необходимо следить (за передвижением северокорейских военных — "Ъ") с помощью наших средств наблюдения. Там мы заранее узнаем, готовится ли провокация или нет»,— сказал Син Вон Си (цитата по Al Jazeera).

Он также предположил, что Израиль бы подвергся меньшему ущербу, если бы использовал самолеты и беспилотники для разведки.

Издание Reuters писало, что исламистской группировке «Хамас» удалось застать врасплох армию Израиля благодаря продолжительной подготовке и «кампании обмана»: движение стремилось убедить руководство Израиля в том, что экономическая стабильность для сектора Газа важнее эскалации.

7 октября представители «Хамаса» заявили, что будут вести боевые действия до момента создания независимого палестинского государства. В ответ на атаки Израиль начал операцию в секторе Газа.

Петр Бузлаев