Дмитрий Азаров не может согласовать кандидатуру Виктора Кудряшова на пост главы облправительства
Стала известна причина задержки губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым оглашения состава регионального правительства. Дмитрий Азаров не может согласовать на федеральном уровне кандидатуру Виктора Кудряшова на пост первого вице-губернатора - председателя правительства региона. По данным источника «Ъ-Волга» в администрации президента России, это может быть связано со скандалами с участием чиновника и его родственников. При этом, по данным «Ъ-Волга», у Дмитрия Азарова нет готового кандидата на место Виктора Кудряшова в случае неодобрения его кандидатуры.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ожидалось, что состав регионального правительства Дмитрий Азаров представит 9 октября. На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили членов кабинета министров.
В 2022 году по требованию первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрея Лугового была проведена проверка действий Виктора Кудряшова, имеющего доступ к государственной тайне, на наличие угрозы национальной безопасности РФ. В частности, летом 2021 года глава правительства Самарской области без подачи уведомления в Федеральную службу безопасности выезжал в Грузию через границу с Абхазией. В Грузии с 2021 года проживал старший сын Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов, который в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) многократно критиковал политику Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине. Кроме того, в другой недружественной стране — Великобритании — проживает родная сестра Виктора Кудряшова Лариса Борнетт (Кудряшова). Летом текущего года Юрий Кудряшов во своей семьей вернулся в Самару. Кроме того, Виктор Кудряшов, по данным Андрея Лугового, при оформлении допуска к государственной тайне не уведомил Федеральную службу безопасности о наличии у его отца Владислава Кудряшова судимостей. Как объяснил председатель облправительства, он не знал, что его отец был судим, так как родители давно развелись. В прокуратуре Самарской области отказались придавать огласке результаты проверки вице-губернатора, сославшись на законодательство РФ.
Ранее Дмитрий Азаров безуспешно пытался согласовать на федеральном уровне назначение на пост министра строительства Самарской области Евгения Чудаева. Сын владельца самой крупной в регионе строительной компании «Древо» Николая Чудаева возглавил областной минстрой в декабре 2018 года. Несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, за прошедшие несколько лет правительство РФ так и не одобрило назначение сына застройщика на должность министра. Причиной отказа стало множество претензий к работе регионального министерства. В апреле 2021 года Евгений Чудаев решил покинуть должность министра строительства Самарской области.