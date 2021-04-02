Из министерства строительства ушел коммерсант

В пятницу, второго апреля, Евгений Чудаев решил покинуть должность министра строительства Самарской области. Сын владельца самой крупной в регионе строительной компании «Древо» Николая Чудаева возглавил областной минстрой в декабре 2018 года. Несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, за прошедшие несколько лет правительство РФ так и не одобрило назначение сына застройщика на должность министра. Причиной отказа стало множество претензий к работе регионального министерства.

Информацию об уходе Евгения Чудаева с должности министра строительства Самарской области “Ъ” подтвердили в региональном правительстве. Позже на сайте областного минстроя появилось сообщение от имени господина Чудаева, в котором он говорит, что решил уйти сам, и перечисляет, каких успехов при нем удалось добиться на региональном рынке строительства. «Организована работа по формированию нового инвестиционного цикла строительства, направленного на достижение национальной цели по вводу жилья. Создана база для привлечения в регион федеральных застройщиков. Мы достигли увеличения темпов восстановления прав обманутых дольщиков. Программа расселения аварийного жилого фонда на территории Самарской области в 2019-2021 годах реализуется с опережением планов...», — отмечается в сообщении.

В прошлом месяце Министерство строительства РФ ответило отказом на повторное письмо губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с просьбой согласовать кандидатуру Евгения Чудаева на должность министра строительства Самарской области. Господин Азаров назначил сына владельца девелоперской компании министром еще в декабре 2018 года, за два месяца до того, как впервые обратился к Минстрою РФ с просьбой о согласовании.

Обязательного согласования кандидатур региональных министров строительства с профильным федеральным министерством требует 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие поправки к закону вступили в силу в июле 2018 года. Порядок процедуры согласования подробно описывается в постановлении правительства РФ № 1777 «О порядке согласования назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Позже в правительстве пояснили, что назначение господина Чудаева министром строительства региона не требовало согласования с федеральным ведомством, Минстрой РФ должен был лишь наделить Евгения Чудаева полномочиями осуществляющего контроль в области долевого строительства. Хотя и это было не обязательно, утверждают в региональном правительстве, так как соответствующая поправка в закон о долевом строительстве начала работать после того, как Евгений Чудаев стал министром. Впрочем, в Минстрое РФ и в генпрокуратуре с этой позицией , судя по всему, не согласились.

Причиной отрицательного ответа Минстроя РФ на просьбу в согласовании Евгения Чудаева стало множество замечаний к работе областного ведомства: снижение показателей ввода жилья, недостижение целевых показателей в рамках национального проекта, сокращение площади строящегося жилья, нерешенная проблема обманутых дольщиков и т.д. Как пояснили юристы, отказ правительства РФ ставит под сомнение законность подписанных региональным министром актов и одобренных им сделок, касающихся долевого строительства за два года работы в должности. На фоне отставания по ряду показателей в сфере жилищного строительства от большинства других регионов страны в последнее время увеличилось бюджетное финансирование проектов «Древа». В приоритетном порядке девелоперская компания стала получать и земли в обмен на расселение обманутых дольщиков.

Сейчас проверкой министерства строительства Самарской области занимается Генеральная прокуратура РФ. В случае если бы Евгений Чудаев добровольно не ушел в отставку, надзорный орган мог бы обратиться к губернатору Азарову с требованием о его увольнении с поста министра. По данным “Ъ”, Дмитрий Азаров рассматривал возможность назначить сына Николая Чудаева своим советником, а затем заместителем председателя областного правительства, но от этих планов решено отказаться. «Кто будет министром вместо Чудаева, не ясно — готовой кандидатуры у руководства области нет», — говорит собеседник “Ъ” в администрации губернатора.

Временно исполняющим обязанности главы минстроя назначен один из заместителей господина Чудаева Сергей Пичушкин. Он занял должность замминистра в 2019 году после победы в конкурсе «Лидеры России». Как сказано на сайте конкурса, Сергей Пичушкин до назначения заместителем министра с 2018 года занимался отдельными проектами в министерстве, ранее работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, руководил строительством стадиона в Нижнем Новгороде.

Депутат, заместитель председателя комитета по строительству Самарской губернской думы Петр Карайман назвал решение Евгения Чудаева оставить должность министра верным. «Думаю, Евгений Чудаев переоценил свои возможности. Руководить министерством строительства — не то же самое, что руководить стройкой. Господин Чудаев и его коллеги по “Древу”, возможно, хорошие строители, но на государственной службе этого недостаточно. Их знаний, например, не хватило, чтобы решить ряд вопросов, в том числе проблему обманутых дольщиков, от которых я продолжаю получать жалобы. Я считаю, что эту проблему можно решить разом. Предполагаю, окончательную роль сыграло не осознание Евгением Чудаевым нехватки опыта, а несогласование его кандидатуры федеральным министерством», — поделился Петр Карайман.

Сабрина Самедова