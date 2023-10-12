ЦБ поддержал продажу валютной выручки экспортерами, хотя ранее выступал против

Требование по обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на валютном рынке, заявил Центробанк. Так регулятор отреагировал на соответствующий указ президента. Ранее Банк России выступал против введения валютных ограничений.

«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке»,— говорится в комментарии Центробанка (цитата по «Интерфаксу»). Как считает регулятор, «адресный характер» ограничения сохранит «выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности».

ЦБ отмечает, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции. Регулятор зафиксировал улучшение «экспортной конъюнктуры» в третьем квартале, которое поспособствовало повышению экспортной выручки. «Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю»,— отмечается в сообщении.

Центробанк ранее неоднократно выступал против введения валютных ограничений. В начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что возвращение к обязательной продаже валютной выручки экспортерами не даст ожидаемого эффекта в стабилизации курса рубля. Тогда она выступала за повышение ключевой ставки, чтобы стабилизировать стоимость российской валюты. В середине сентября ставка была увеличена до 13%, однако на этой неделе доллар вновь превышал 100 руб.

Подробнее об указе — в материале «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».

Леонид Уварчев