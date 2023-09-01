Набиуллина выступила против возвращения к продаже валютной выручки экспортерами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возвращение к обязательной продаже валютной выручки экспортерами не даст ожидаемого эффекта в стабилизации курса рубля. Для этого, по ее мнению, нужно постепенно повышать ключевую ставку.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина пояснила, что меры валютного контроля, установленные в 2022 году, сыграли роль в сочетании с другими мерами, в том числе повышением ключевой ставки. Она отметила, что продажа выручки была краткосрочной мерой.

«На мой взгляд, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Первое, значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Второе, если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. Таким образом увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения»,— сказала Эльвира Набиуллина журналистам (цитата по «Прайму»).

Госпожа Набиуллина отметила, что это касается и продажи валютной выручки, так как валютные счета переводятся в российскую юрисдикцию. При этом, по ее словам, баланс спроса и предложения на валюту не меняется.

«На наш взгляд, основное — это повышение привлекательности рублей, и поэтому мы считаем что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса»,— добавила она.

Ранее сегодня, 1 сентября, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство и ЦБ ищут консенсус по вопросу валютного контроля. Минфин выступает за более жесткие меры, тогда как ЦБ — за более мягкие.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЦБ, глава Минэкономики Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин выступили против идеи Антона Силуанова об ужесточении валютного контроля. По словам источников агентства, господин Силуанов предложил обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. Обсуждение проходило на фоне ослабления курса рубля.

О ситуации в экономике — в материале «Ъ» «Иди копи».

Олеся Павленко