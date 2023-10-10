Доллар превысил 100 рублей

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов поднимался до до 100,23 руб./$. По данным на 8:06, доллар растет на 0,68%, до 100 руб./$.

Курс евро поднимается на 0,95%, до 105,7 руб./€. Юань дорожает на 0,9%, до 13,7 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Вчера, 9 октября, доллар на Мосбирже стоил дороже 102 руб., что стало максимумом с марта 2022 года. В отсутствие новых мер поддержки курса рубля аналитики допускают краткосрочный подъем курса до 104–107 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Спекулянты разыграли молчанку».

Лаура Кеффер