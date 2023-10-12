Подрядчик второй очереди набережной построит в Воронеже канализацию за 1,4 млрд

Кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38» получило контракт на строительство ливневой канализации в Воронеже на территории, ограниченной улицами Шишкова, Бурденко, Ломоносова, Тимирязева, набережной Максима Горького и Московским проспектом. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Компания была единственным участником конкурса. Она не стала снижать начальную стоимость работ в 1,4 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Передвижная механизированная колонна № 38» зарегистрировано в Ставропольском крае в 1992 году. Уставный капитал — 76,1 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Гендиректор — Альберт Теков. В 2022 году выручка компании составила 853,7 млн руб., чистая прибыль — 310 тыс. руб., в 2021-м — 714,6 млн руб. и 2,8 млн руб. соответственно.

Подрядчику предстоит выполнить работы в два этапа. Первый предполагает реконструкцию действующего коллектора протяженностью 897 м: она пройдет с даты заключения контракта (он в стадии подписания поставщиком) до 29 мая 2024 года. Второй — строительство нового коллектора протяженностью 3,3 км в районе жилкомплекса «Олимпийский» с устройством локальных очистных сооружений с 4 декабря 2023 года до 20 ноября 2024 года.

В июне 2023 года «Передвижная механизированная колонна № 38» получила первый крупный контракт от властей Воронежа — на вторую очередь благоустройства Петровской набережной за 1,1 млрд руб. Он предполагает создание «спортивного ядра»: скейт-парка, памп-трека и многофункциональной зоны. Также там появятся две зоны для пляжного отдыха и зона барбекю. Работы стартовали в августе, они должны быть выполнены к осени 2024 года.

Алина Морозова

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