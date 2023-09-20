В Воронеже могут построить ливневую канализацию за 1,4 млрд рублей

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило поиск подрядчика для строительства ливневой канализации на территории, ограниченной улицей Шишкова, Московским проспектом, улицами Ломоносова, Тимирязева, набережной Максима Горького и улицей Бурденко. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Начальная цена контракта составляет 1,4 млрд руб. Источниками финансирования выступают муниципальный бюджет и субсидии из областного бюджета, полученные благодаря кредитам из федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены в два этапа. Первый предполагает реконструкцию действующего коллектора протяженностью 897 м: она пройдет с даты заключения контракта до 29 мая 2024 года. Второй — строительство нового коллектора протяженностью 3,3 км в районе жилкомплекса «Олимпийский» с устройством локальных очистных сооружений с 4 декабря 2023 года до 20 ноября 2024 года. «В составе ливневой канализации также предусматриваются аккумулирующий резервуар объемом 4,5 тыс. кубических метров и насосная станция»,— добавил господин Кстенин.

Согласно порталу госзакупок, подрядчик будет выбран в ходе конкурса, на котором в первую очередь будет учитываться ценовое предложение, во вторую — квалификация участника. Подать заявки можно до 6 октября, итоги будут подведены 11 октября.

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Алина Морозова

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