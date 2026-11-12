Рыбе ищут красную цену
Чем обернется антимонопольная проверка цен на лосось и икру
«Опора России» обратила внимание ФАС на то, что вместе с отечественной продукцией (заготовка которой в 2026 году оказалась ниже ожиданий более чем в два раза) подорожал и импортный лосось.
В 2026 году вылов тихоокеанских горбуши, кеты, нерки, кижуча и других лососевых составил около 100 тыс. тонн против 335 тыс. в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на Росрыболовство. Из-за этого производство красной икры также упало в три раза, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:
«Чтобы икры хватало на год и цены были более-менее стабильные, надо производить примерно 15 тыс. тонн икры. Соответственно, нужно вылавливать 300 тыс. рыбы. В 2026 году выловили меньше 100 тыс., соответственно, произведено было в три раза меньше. Хотя процесс обработки еще не закончился, очевидно, больше добыть никак не получится. Из-за дефицита на рынке поднялись цены. Если руки выкрутить, заставить снизить цены, пару недель — и больше икры не будет.
Можно перейти, как в Советском Союзе, к распределительной системе: выдавать красную икру на праздник только заслуженным людям.
Можно было решить вопрос, если заняться им раньше: надо было импортировать красную икру — ее еще добывают, например, в США и Канаде. А там, как правило, выбрасывают или используют на комбикорм. Но эти страны у нас под санкциями, импорт в Россию рыбопродукции запрещен, других путей нет. Можно переходить не на красную икру, а, например, на икру минтая, трески. Минтай у нас добывается примерно 2 млн тонн в год. То есть объемов хватает, хотя эта продукция в основном, конечно, идет на экспорт в Японию, Китай, Корею, потому что в России она спросом особым не пользуется. А азиатские страны с удовольствием ее покупают».
Из-за плохой путины ресторанам пришлось закупить дикую рыбу впрок по цене на треть выше той, что была в 2025-м, говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов:
«В 2026 году рыбу пришлось покупать примерно на 35% дороже. Ее было мало, пришлось ехать на Камчатку, договариваться во Владивостоке. Мы прошли целый квест. Мы понимали, что если какие-то из наших франчайзи-ресторанов рыбу не купят, то товара нормального качества уже не будет. Потому что она разошлась очень быстро.
Что сейчас с этим сможет сделать ФАС? Наверное, ничего, потому что рыбаки в основном лучшую рыбу уже распродали.
А рыба более низкого качества замораживается блоками, и ресторанам не очень нужна. Альтернативы у иностранных поставщиков нет. У них вся рыба не дикая, а выращенная. Рестораны работают только на дикой рыбе, все блюда на ней построены. Потому что мы считаем, что дикая океаническая рыба — это настоящее здоровье».
При этом в крупных торговых сетях одномоментного повышения цен на продукцию не наблюдается, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, импорт аквакультуры закроет потребность покупателей:
«Крупные торговые сети стараются формировать для потребителя доступные предложения, поэтому в магазинах можно встретить акционные цены на икру — от 400 руб. за баночку 95 г. Это сопоставимо с ценами 2025 года. Лосось представлен в категориях охлажденной и замороженной рыбы. Здесь все зависит от формата магазина: на полках продается от двух до 20 его видов, цены начинаются от 1 тыс. руб. за 1 кг. Кроме тушки лосося, покупатели могут выбирать и уже фасованные продукты, например стейки, филе или медальоны.
Помимо российских поставщиков и производителей, лосось в торговые сети поставляют из таких стран, как Чили и Турция. Если говорить о спросе на красную икру, то ее покупают прежде всего к праздникам и каким-то торжественным поводам. Спрос на икру традиционно достигает пика в последней неделе перед Новым годом. К этому времени торговые сети расширяют ассортимент где-то в 2-3 раза и усиливают промоактивность. Так что дефицита икры в праздники мы не ожидаем».
В 2025 году перед новогодними праздниками продажи всех видов икры в традиционной рознице выросли на 16% год к году. Как сообщали аналитики «Платформы ОФД», красную икру россияне покупали в среднем по полкило.