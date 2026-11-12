Рыбе ищут красную цену

Можно было решить вопрос, если заняться им раньше: надо было импортировать красную икру — ее еще добывают, например, в США и Канаде. А там, как правило, выбрасывают или используют на комбикорм. Но эти страны у нас под санкциями, импорт в Россию рыбопродукции запрещен, других путей нет. Можно переходить не на красную икру, а, например, на икру минтая, трески. Минтай у нас добывается примерно 2 млн тонн в год. То есть объемов хватает, хотя эта продукция в основном, конечно, идет на экспорт в Японию, Китай, Корею, потому что в России она спросом особым не пользуется. А азиатские страны с удовольствием ее покупают».