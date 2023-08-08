В Воронеже стартовала вторая очередь благоустройства Петровской набережной

Началось благоустройство второй очереди Петровской набережной в Воронеже. Об это сообщил мэр Вадим Кстенин. По его словам, подрядчик — кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38» — уже начал устанавливать строительный городок и ограждение, очищать территорию от поросли.

«Перекрывать участок сплошным забором пока не требуется. Это будут делать, когда начнется прокладка коммуникаций — сейчас идут необходимые согласования»,— рассказал градоначальник.

Стоимость работ на участке площадью более 20 га составляет 1,12 млрд руб. Завершить их планируется к осени 2024 года.

В рамках благоустройства будет создано «спортивное ядро»: скейт-парк, памп-трек и многофункциональная зона. «Подрядчик отрабатывает со специализированной организацией параметры объекта, его технические характеристики, которые позволят пользоваться им не только любителям, но и профессионалам»,— уточнил господин Кстенин.

По его словам, проект также предусматривает дополнительную высадку более 500 роз и свыше 500 деревьев и кустарников: ивы, сосны, ирги и декоративных яблонь, дерна, спиреи, хвойников, кизильника. «Кстати, подрядчик выявил недействующие сети, которые проходят рядом с деревьями. Их, безусловно, никто не будет трогать, чтобы максимально сохранить зелень и рельеф»,— добавил мэр.

Первый этап благоустройства набережной за 762,2 млн руб.уже проводит филиал «Россетей Центра» — «Воронежэнерго». Компания планирует завершить основные работы ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 16 сентября.

Алина Морозова

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