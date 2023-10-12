Волгоградский губернатор анонсировал установку памятника участникам спецоперации

В Волгограде появится памятник участникам спецоперации. Об этом на встрече с семьями участвующих в военной операции военнослужащих заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Специальная военная операция уже стала важной и значимой частью Великой истории нашей страны. И чем дальше, тем больше будет понятно ее судьбоносное значение для настоящего и будущего России»,— приводит слова главы региона пресс-служба.

Господин Бочаров назвал «важным и правильным» решение об установке памятника участникам СВО. Чиновники уточняют, что участники встречи единогласно поддержали инициативу — теперь власти определят место для мемориала и его концепцию.

Никита Маркелов, Саратов