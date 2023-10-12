Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волгоградский губернатор анонсировал установку памятника участникам спецоперации

В Волгограде появится памятник участникам спецоперации. Об этом на встрече с семьями участвующих в военной операции военнослужащих заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Специальная военная операция уже стала важной и значимой частью Великой истории нашей страны. И чем дальше, тем больше будет понятно ее судьбоносное значение для настоящего и будущего России»,— приводит слова главы региона пресс-служба.

Господин Бочаров назвал «важным и правильным» решение об установке памятника участникам СВО. Чиновники уточняют, что участники встречи единогласно поддержали инициативу — теперь власти определят место для мемориала и его концепцию.

Никита Маркелов, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...