Что происходит после ввода войск России на Украину. День 597-й

Как узнал «Ъ», правительство продлит повышенные пошлины на вина из недружественных стран, установленные до конца года. Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы России до выплаты ею ущерба Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:05. На Украине разработали проект, согласно которому деньги, полученные от продажи меда, собранного на минных полях, будут отправлять на разминирование территорий, сообщила пресс-служба правительства Украины.

9:01. США надо готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, сообщила двухпартийная комиссия Конгресса по стратегическому положению, передает Reuters. Комиссия призвала увеличить вооруженные силы, ускорить модернизацию ядерного арсенала страны и укрепить военные альянсы.

8:56. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

8:51. Как узнал «Ъ», правительство продлит повышенные пошлины на вина из недружественных стран, установленные до конца года.

8:50. Несмотря на действующую отсрочку от армии для IT-специалистов, сбои в схеме приводят к призыву сотрудников, выяснил «Ъ». В числе причин — рост бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибки самих компаний.

8:50. Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы России до выплаты ею ущерба Украине. Они также пообещали приложить усилия, чтобы помочь Киеву с финансированием на 2024 год.