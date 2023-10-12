Посол России вызван в МИД Чехии

Посол России Александр Змеевский вызван в министерство иностранных дел Чехии. Поводом стал ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого, по данным МВД Украины, погибли более 50 человек. Дипмиссия РФ в Чехии решительно отвергло вызов посла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Змеевский

Фото: КубГУ Александр Змеевский

Фото: КубГУ

«Разумеется, решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и ее вооруженных сил. Диалога, однако, не получилось — чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и, тем более, вести дискуссию»,— сказано в сообщении на странице посольства России в Чехии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В посольстве добавили, что Чехия «озвучила известный западный набор претензий и требований», а также поддержала сторону Киева в военном конфликте.

Заявление Украины о гибели мирных жителей в результате обстрела села Гроза, который произошел 5 октября, ранее комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что «удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и местам скопления военнослужащих».

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что под обстрел попало сельское кафе, где в момент удара было много людей из-за проходящих там поминок. После событий 5 октября в Харьковской области был объявлен трехдневный траур.

Петр Бузлаев