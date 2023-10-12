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Коммерсантъ FM
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Посол России вызван в МИД Чехии

Посол России Александр Змеевский вызван в министерство иностранных дел Чехии. Поводом стал ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого, по данным МВД Украины, погибли более 50 человек. Дипмиссия РФ в Чехии решительно отвергло вызов посла.

Александр Змеевский

Александр Змеевский

Фото: КубГУ

Александр Змеевский

Фото: КубГУ

«Разумеется, решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и ее вооруженных сил. Диалога, однако, не получилось — чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и, тем более, вести дискуссию»,— сказано в сообщении на странице посольства России в Чехии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В посольстве добавили, что Чехия «озвучила известный западный набор претензий и требований», а также поддержала сторону Киева в военном конфликте.

Заявление Украины о гибели мирных жителей в результате обстрела села Гроза, который произошел 5 октября, ранее комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что «удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и местам скопления военнослужащих».

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что под обстрел попало сельское кафе, где в момент удара было много людей из-за проходящих там поминок. После событий 5 октября в Харьковской области был объявлен трехдневный траур.

Петр Бузлаев

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Волонтеры разгружают гуманитарную помощь в городе Угледар

Волонтеры разгружают гуманитарную помощь в городе Угледар

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Спасатели возле дома, разрушенного в результате падения беспилотника в Белгороде

Спасатели возле дома, разрушенного в результате падения беспилотника в Белгороде

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Местный житель несет лист ДСП для ремонта дома, поврежденного в результате обстрела села Гроза под Харьковом

Местный житель несет лист ДСП для ремонта дома, поврежденного в результате обстрела села Гроза под Харьковом

Фото: Alex Babenko / AP

Свежевырытые могилы на кладбище в селе Гроза под Харьковом

Свежевырытые могилы на кладбище в селе Гроза под Харьковом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Украинские военнослужащие наводят миномет

Украинские военнослужащие наводят миномет

Фото: Reuters / Stringer

Спортсмен на открытии второго корпуса Единого центра поддержки участников СВО в Москве

Спортсмен на открытии второго корпуса Единого центра поддержки участников СВО в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уличная торговля в Мелитополе

Уличная торговля в Мелитополе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Женщина возлагает цветы в память о жертвах ракетного обстрела в селе Гроза Харьковской области

Женщина возлагает цветы в память о жертвах ракетного обстрела в селе Гроза Харьковской области

Фото: Reuters / Thomas Peter

Жители Харькова рядом со зданиями, пострадавшими от ракетного обстрела

Жители Харькова рядом со зданиями, пострадавшими от ракетного обстрела

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа) на одном из полигонов Южного военного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа) на одном из полигонов Южного военного округа

Фото: Reuters

Российский военнослужащий недалеко от Луганска

Российский военнослужащий недалеко от Луганска

Фото: Александр Река / ТАСС

Волонтер управляет дроном при разминировании поля в Харьковской области

Волонтер управляет дроном при разминировании поля в Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Обучение российских военнослужащих управлению FPV-дронами в полевом центре «Небесный воин» ЦВО

Обучение российских военнослужащих управлению FPV-дронами в полевом центре «Небесный воин» ЦВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Мариуполя у своего разрушенного дома

Жительница Мариуполя у своего разрушенного дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» на Красной площади

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Вид на разрушения в Изюме

Вид на разрушения в Изюме

Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency / AFP

Женщина на фоне поврежденного дома в Донецке

Женщина на фоне поврежденного дома в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнопленный в Запорожской области

Украинский военнопленный в Запорожской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнопленные изготавливают мебель в мастерской на западе Украины

Российские военнопленные изготавливают мебель в мастерской на западе Украины

Фото: Roman Pilipey / AFP

В Харьковской области во время раздачи гуманитарной помощи местные жители разглядывают зенитную самоходную установку «Гепард»

В Харьковской области во время раздачи гуманитарной помощи местные жители разглядывают зенитную самоходную установку «Гепард»

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Украинские военнослужащие из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ведут огонь из самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» по российским войскам в ДНР

Украинские военнослужащие из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ведут огонь из самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» по российским войскам в ДНР

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Военнослужащий несет гильзу от снаряда самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении

Военнослужащий несет гильзу от снаряда самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взрыв ракеты над Киевом

Взрыв ракеты над Киевом

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенные дома в Клищевке

Разрушенные дома в Клищевке

Фото: Alex Babenko / AP

Женщина около поврежденного дома в Покровске

Женщина около поврежденного дома в Покровске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Поврежденный институт в Киеве

Поврежденный институт в Киеве

Фото: Roman Hrytsyna / AP

Женщина около своего дома в Донецке

Женщина около своего дома в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над штабом Черноморского флота в Севастополе

Дым над штабом Черноморского флота в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поврежденные автомобили в Токмаке

Поврежденные автомобили в Токмаке

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцы отряда «Эспаньола» ВС РФ едут на передовую для выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении

Бойцы отряда «Эспаньола» ВС РФ едут на передовую для выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Люди в реабилитационном центре в Харькове

Люди в реабилитационном центре в Харькове

Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency / AFP

Пожар в жилом доме после обстрела

Пожар в жилом доме после обстрела

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинский военнослужащий поднимает флаг страны в прифронтовом селе Андреевка

Украинский военнослужащий поднимает флаг страны в прифронтовом селе Андреевка

Фото: Alex Babenko / AP

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает полигон подготовки военнослужащих РФ в ДНР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает полигон подготовки военнослужащих РФ в ДНР

Фото: РИА Новости

Дым от пожара на южной площадке Севморзавода в Севастополе

Дым от пожара на южной площадке Севморзавода в Севастополе

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

Фермер у разрушенного зернохранилища около Орехова

Фермер у разрушенного зернохранилища около Орехова

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Поврежденный в результате обстрела детский сад в Донецке

Поврежденный в результате обстрела детский сад в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от обстрелов в Донецке

Дым от обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Взрыв беспилотника в Киеве

Взрыв беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Ремонтные работы по восстановлению пострадавших после обстрелов жилых домов в Мариуполе

Ремонтные работы по восстановлению пострадавших после обстрелов жилых домов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские военнослужащие на дороге возле села Благодатное под Донецком

Украинские военнослужащие на дороге возле села Благодатное под Донецком

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Поврежденное в результате ракетного удара отделение полиции в Кривом Роге в Днепропетровской области

Поврежденное в результате ракетного удара отделение полиции в Кривом Роге в Днепропетровской области

Фото: Reuters

Грузовик с маркировкой в ДНР

Грузовик с маркировкой в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов во время проверки на безопасность избирательного участка на выборах в органы местного самоуправления ДНР

Сотрудник правоохранительных органов во время проверки на безопасность избирательного участка на выборах в органы местного самоуправления ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские флаги среди крестов на кладбище в ДНР

Российские флаги среди крестов на кладбище в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вертолет на патрулировании в ДНР

Вертолет на патрулировании в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен осматривает бункер вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк

Госсекретарь США Энтони Блинкен осматривает бункер вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк

Фото: Reuters

Свадебная церемония в госпитале в Киеве

Свадебная церемония в госпитале в Киеве

Фото: LIBKOS / AP

Воронка от предполагаемого места крушения дрона в Румынии

Воронка от предполагаемого места крушения дрона в Румынии

Фото: Reuters

Медики грузят раненого в машину скорой помощи в Константиновке

Медики грузят раненого в машину скорой помощи в Константиновке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Поврежденный торговый центр на окраине Киева

Поврежденный торговый центр на окраине Киева

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Сотрудники следственных органов на месте падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону

Сотрудники следственных органов на месте падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудники следственных органов возле поврежденного во время обстрела Волновахского краеведческого музея

Сотрудники следственных органов возле поврежденного во время обстрела Волновахского краеведческого музея

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Мужчина в разрушенном жилом доме в Кировском районе Донецка

Мужчина в разрушенном жилом доме в Кировском районе Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Последствия обстрела села Конские Раздоры в Запорожской области

Последствия обстрела села Конские Раздоры в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Рабочие устанавливают монумент защитникам Донбасса на площади имени Александра Захарченко в Донецке

Рабочие устанавливают монумент защитникам Донбасса на площади имени Александра Захарченко в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа экипажа танка Т-90М на Красно-Лиманском направлении

Работа экипажа танка Т-90М на Красно-Лиманском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Обломок ракеты в Краматорске

Обломок ракеты в Краматорске

Фото: LIBKOS / AP

Прощание с украинскими летчиками, погибшими под Донецком

Прощание с украинскими летчиками, погибшими под Донецком

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Харьковские школьники учатся в помещении, оборудованном под учебный класс на одной из станции метро

Харьковские школьники учатся в помещении, оборудованном под учебный класс на одной из станции метро

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Вид с воздуха на окрестности Бахмута (Артемовска)

Вид с воздуха на окрестности Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Строй бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Строй бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Взрыв в небе над Киевом

Взрыв в небе над Киевом

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Эвакуация жителей села Степногорск в Запорожской области

Эвакуация жителей села Степногорск в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Эвакуация украинских солдат под Бахмутом

Эвакуация украинских солдат под Бахмутом

Фото: LIBKOS / AP

Жители Мариуполя стоят за бюллетенями на передвижном избирательном участке для голосования на досрочных выборах депутатов Народного совета ДНР

Жители Мариуполя стоят за бюллетенями на передвижном избирательном участке для голосования на досрочных выборах депутатов Народного совета ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дом детского творчества в Каменке-Днепровской после атаки беспилотников

Дом детского творчества в Каменке-Днепровской после атаки беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Жительница Киева выносит вещи из своего дома, разрушенного в результате ракетного удара

Жительница Киева выносит вещи из своего дома, разрушенного в результате ракетного удара

Фото: Reuters / Danylo Antoniuk

Украинский военнослужащий смотрит на подбитый украинский танк возле села Работино Запорожской области

Украинский военнослужащий смотрит на подбитый украинский танк возле села Работино Запорожской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жители возле поврежденного многоквартирного дома в Киеве

Жители возле поврежденного многоквартирного дома в Киеве

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украинские пожарные рядом с горящим заводом после ракетного удара в селе Гоголеве Полтавской области

Украинские пожарные рядом с горящим заводом после ракетного удара в селе Гоголеве Полтавской области

Фото: @ermaka2022

Пожар в Пскове после атаки украинской беспилотников

Пожар в Пскове после атаки украинской беспилотников

Фото: Ostorozhno Novosti / AP

Разрушенный в результате обстрела дом в Куйбышевском районе

Разрушенный в результате обстрела дом в Куйбышевском районе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Иван Андрианов из рок-группы «Ас Вентура» выступает перед военнослужащими Аксайского отряда казачьего разведывательно-штурмового отряда «Дон», дислоцированного на Кинбурнской косе в Херсонской области

Иван Андрианов из рок-группы «Ас Вентура» выступает перед военнослужащими Аксайского отряда казачьего разведывательно-штурмового отряда «Дон», дислоцированного на Кинбурнской косе в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Коммунальщики убирают последствия обстрела в Днепре

Коммунальщики убирают последствия обстрела в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Украинские военнослужащие поднимают национальный флаг в поселке Работино Запорожской области

Украинские военнослужащие поднимают национальный флаг в поселке Работино Запорожской области

Фото: Reuters

Жительница Донецка убирается в своем доме, пострадавшем от обстрела

Жительница Донецка убирается в своем доме, пострадавшем от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Раненый мужчина стоит на площади у Черниговского областного академического музыкально-драматического театра

Раненый мужчина стоит на площади у Черниговского областного академического музыкально-драматического театра

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Последствия атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске

Последствия атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram

Работы по восстановлению дома, пострадавшего при обстреле в Волновахе

Работы по восстановлению дома, пострадавшего при обстреле в Волновахе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Выставка сгоревшей российской техники в Киеве

Выставка сгоревшей российской техники в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Рабочий косит траву вдоль дороги рядом с новостройками в Мариуполе

Рабочий косит траву вдоль дороги рядом с новостройками в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия падения беспилотника на Экспоцентр в районе «Москва-Сити»

Последствия падения беспилотника на Экспоцентр в районе «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Строители восстанавливают разрушенный мост через Северский Донец в Святогорске

Строители восстанавливают разрушенный мост через Северский Донец в Святогорске

Фото: Bram Janssen / AP

Спасатели тушат жилой дом после ракетного удара во Львове

Спасатели тушат жилой дом после ракетного удара во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Коммунальщики убирают территорию возле спортивного центра, пострадавшего от обстрела в Днепре

Коммунальщики убирают территорию возле спортивного центра, пострадавшего от обстрела в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnikov

Выставка трофейной военной техники на форуме «Армия-2023» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Выставка трофейной военной техники на форуме «Армия-2023» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Агитационный баннер на одной из улиц Донецка

Агитационный баннер на одной из улиц Донецка

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Волонтеры Красного Креста помогают местным жителям эвакуироваться из поселка Купянск-Узловой Харьковской области

Волонтеры Красного Креста помогают местным жителям эвакуироваться из поселка Купянск-Узловой Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели тушат завалы торгового центра в Одессе

Спасатели тушат завалы торгового центра в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Военнослужащие несут гроб с телом военного медика по площади Независимости в Киеве

Военнослужащие несут гроб с телом военного медика по площади Независимости в Киеве

Фото: Roman Pilipey / AFP

Волонтеры отрабатывают эвакуацию солдат во время военных учений для гражданских лиц недалеко от Киева

Волонтеры отрабатывают эвакуацию солдат во время военных учений для гражданских лиц недалеко от Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Женщина торгует на территории разрушенного рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке

Женщина торгует на территории разрушенного рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Прохожий оказывает первую помощь женщине, которая была ранена в результате ракетного удара, Запорожье

Прохожий оказывает первую помощь женщине, которая была ранена в результате ракетного удара, Запорожье

Фото: Reuters / Andrii Dubchak

Украинский военнослужащий помогает мальчику надеть бронежилет для фото у волонтерского пункта в центре Киева

Украинский военнослужащий помогает мальчику надеть бронежилет для фото у волонтерского пункта в центре Киева

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Жительница Донецка стоит в доме, пострадавшем от обстрела

Жительница Донецка стоит в доме, пострадавшем от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Строители обустраивают сквер имени Молодой гвардии в Луганске

Строители обустраивают сквер имени Молодой гвардии в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военно-медицинский пункт в ДНР

Военно-медицинский пункт в ДНР

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / AFP

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Здание Дунайского пароходства после воздушной атаки в украинском Измаиле

Здание Дунайского пароходства после воздушной атаки в украинском Измаиле

Фото: Reuters / Nina Liashenko

Рабочие демонтируют советский герб с монумента «Родина-мать» в Киеве

Рабочие демонтируют советский герб с монумента «Родина-мать» в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ремонтируют боевую технику вблизи линии фронта

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ремонтируют боевую технику вблизи линии фронта

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Указатели в месте расположения одного из тыловых подразделений Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Указатели в месте расположения одного из тыловых подразделений Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экстренные службы у башни министерств «IQ-квартала» в деловом центре «Москва-Сити», куда 1 августа врезался беспилотник

Экстренные службы у башни министерств «IQ-квартала» в деловом центре «Москва-Сити», куда 1 августа врезался беспилотник

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Бойцы территориальной самообороны на тренировке в Белгородской области

Бойцы территориальной самообороны на тренировке в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Подъезд жилого дома в Кривом Роге, разрушенный в результате обстрела

Подъезд жилого дома в Кривом Роге, разрушенный в результате обстрела

Фото: Reuters

Жительница Донецка стоит рядом с телом погибшей соседки

Жительница Донецка стоит рядом с телом погибшей соседки

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасатели работают на месте обстрела в Донецке

Спасатели работают на месте обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога

Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога

Фото: @golubev_vu

Поврежденное здание Службы безопасности Украины в Днепре

Поврежденное здание Службы безопасности Украины в Днепре

Фото: Reuters / Mykhailo Moskalenko

Последствия атаки беспилотника по бизнес-центру на проспекте Лихачева в Москве

Последствия атаки беспилотника по бизнес-центру на проспекте Лихачева в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: LIBKOS / AP

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Фото: Genya Savilov / AFP

Разрушенная ферма в Одесской области

Разрушенная ферма в Одесской области

Фото: LIBKOS / AP

Последствия обстрела в Одессе

Последствия обстрела в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Фото: РИА Новости

Фрагменты ракеты в Донецке

Фрагменты ракеты в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Фото: Reuters / Stringer

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Фото: Reuters / Viktoria Lakezina

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Фото: Reuters

Последствия атаки на Крымский мост

Последствия атаки на Крымский мост

Фото: Reuters

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Фото: VoenTV of Belarus / youtube.com

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Фото: LIBKOS / AP

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Фото: Reuters

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Фото: Reuters / Roman Baluk

Взрыв в Макеевке

Взрыв в Макеевке

Фото: Reuters

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Фото: Sergey Bobok / AFP

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Фото: Genya Savilov / AFP

Пункт обмена валют в Донецке

Пункт обмена валют в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Новые дома в Мариуполе

Новые дома в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Разрушенный ресторан в Краматорске

Разрушенный ресторан в Краматорске

Фото: Narciso Contreras / Anadolu Agency / AFP

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Фото: LIBKOS / AP

Антоновский мост через Днепр

Антоновский мост через Днепр

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Фото: РИА Новости

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Фото: Arthur KHANOV / AFP

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Фото: Минобороны России

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Фото: Sergey Bobok / AFP

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Фото: Reuters / Serhii Smolientsev

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Фото: Reuters / Maxar

Затопленный город Олешки

Затопленный город Олешки

Фото: Reuters / Maxar

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Фото: Богдан Соболев / ТАСС

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Обломок ракеты на улице Киева

Обломок ракеты на улице Киева

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Фото: AP

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko.

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденное здание в Днепре

Поврежденное здание в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Город Грайворон после обстрела

Город Грайворон после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Виктория Литвин  /  купить фото

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Фото: Reuters

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Фото: LIBKOS / AP

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Фото: Andrii Marienko / AP

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении