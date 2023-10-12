ЖКХ просит жильцов открыть

Ресурсоснабжающие и компании, управляющие жилыми домами, лишившись с марта 2023 года доступа к данным о владельцах недвижимости, столкнулись с трудностями по взысканию долгов с граждан за коммунальные услуги. Они просят правительство предоставить сведения, подчеркивая, что уже серьезно растет задолженность по ЖКХ. Однако широкий доступ к такой информации может увеличить риски мошенничества с недвижимостью и нелегального использования персональных данных, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что операторы ЖКХ просят открыть для них доступ к сведениям о персональных данных обслуживаемых ими граждан-должников через сервисы ГИС ЖКХ, “Ъ” узнал из письма, направленного 2 октября рядом отраслевых организаций и объединений вице-премьеру Марату Хуснуллину. Среди подписантов — Объединенный жилищно-коммунальный совет, Ассоциация региональных расчетных центров, Совет производителей энергии. В аппарате господина Хуснуллина подтвердили получение письма, которое находится на рассмотрении.

Широкий доступ к ЕГРН — базе данных о владельцах недвижимости — власти закрыли в марте 2023 года. Теперь эта информация доступна только для супругов собственников жилья, их наследников, нотариусов, банков. По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, закрытие ЕГРН последовало в том числе после волны громких журналистских расследований, основанных на данных из этого реестра. Власти, впрочем, мотивировали это сохранением персональных данных от несанкционированных утечек.

Авторы письма указывают, что без данных из ЕГРН операторы ЖКХ не могут обратиться в суд для взыскания долгов и это «ставит под угрозу надлежащее оказание услуг». В обращении сказано, что у операторов ЖКХ число судебных споров достигает «нескольких тысяч заявлений» в месяц, но из-за отсутствия доступа к сведениям о владельце недвижимости число судебных взысканий снизилось с 4 тыс. до 400 ежемесячно в каждом городе. Авторы письма подчеркивают, что с марта 2023 года долги граждан перед организациями ЖКХ существенно выросли.

К марту 2023 года, по данным Росстата, россияне задолжали за услуги ЖКХ в общей сложности 876,4 млрд руб. Долги только перед ресурсоснабжающими организациями за этот период выросли на 15,8% год к году.

Операторы ЖКХ — не первые, кто сталкивается с проблемами из-за отсутствия доступа к данным о владельцах жилья. В прошлом году компании, управляющие многоквартирными домами, просили разработать механизм, позволивший бы им через нотариусов и регистраторов вести базу владельцев жилья и уведомлять их об общих собраниях собственников (см. “Ъ” от 13 октября 2022 года). Такие данные необходимы УК, поскольку на них законом возложена обязанность вести реестр собственников многоквартирного дома, отмечает руководитель комитета по предпринимательству в ЖКХ Тульского отделения ТПП Сергей Костюченков. А в начале 2023 года риэлторы через «Опору России» просили перенести сроки вступления в силу поправок к законодательству, ограничивших возможность самостоятельного получения выписок из ЕГРН (см. “Ъ” от 15 февраля). Но эти просьбы бизнеса не были удовлетворены. Источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения вопроса, говорит, что против доступа к персональным данным владельцев недвижимости выступает Росреестр. В ведомстве на запрос “Ъ” не ответили.

Руководитель «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев сомневается, что операторам ЖКХ удастся получить доступ к ЕГРН. «Широкий доступ к реестру увеличивает риск не только несанкционированного использования персональных данных граждан, но и мошенничества с недвижимостью россиян»,— считает он. Но ни одного громкого случая злоупотребления сведениями о владельце недвижимости со стороны организаций ЖКХ или аналогичных структур не было, настаивает гендиректор ИВКО 2000 Андрей Муравьев.

У организаций ЖКХ есть возможность получить данные через нотариуса, считает господин Кучембаев. Но это заметно увеличивает стоимость услуг для УК, у которых в управлении сотни жилых домов, отмечает Никита Чулочников, президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость. При этом, добавляет Андрей Муравьев, заявитель должен доказать нотариусу, что между ним и владельцем недвижимости есть договор или какие-либо обязательства.

Дарья Андрианова