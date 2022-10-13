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Коммерсантъ FM
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За владельцев квартир проголосуют нотариусы

Собрания жильцов проведут по новым правилам

Внесенные в этом году поправки к законодательству о персональных данных лишат с весны следующего года управляющие жилыми домами компании доступа к данным о собственниках квартир в ЕГРН. Это затруднит проведение общих собраний, где решаются вопросы о содержании общего имущества и тарифов на ЖКУ. Для решения проблемы УК предложили Роскомнадзору привлекать к организации таких собраний нотариусов и регистраторов, которые по-прежнему будут владеть информацией о владельцах недвижимости. Это приведет к росту издержек, которые будут возложены на собственников жилья, предупреждают эксперты.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

С 1 марта 2023 года компании, управляющие многоквартирными домами, больше не смогут вести актуальную базу владельцев жилья, так как доступ к таким данным из выписок из ЕГРН будет закрыт для третьих лиц. Для УК эта информация необходима для организации общих собраний собственников недвижимости. Причина этому — принятые в этом году поправки к законодательству, запретившие третьим лицам доступ к данным о собственниках недвижимости без их согласия. Эти изменения аргументировались властями защитой персональных данных. Такой доступ есть у нотариусов, компаний-регистраторов и депозитариев. Но для того чтобы они могли уведомлять владельцев квартир о проведении общих собраний, необходимо разработать отдельный механизм. Об этом в своем письме (копия есть у “Ъ”) от 7 октября Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), просит Роскомнадзор.

Кроме того, механизм может предполагать, что нотариусы могут представлять на общих собраниях интересы владельцев жилья, не раскрывая информацию о них, отмечает гендиректор АКОН Никита Чулочников. В Роскомнадзоре подтвердили “Ъ” получение письма.

В июле этого года АКОН обращалась с аналогичными предложениями в Минстрой. Но в ответном письме, копия которого также есть у “Ъ”, министерство посоветовало обратиться в Роскомнадзор, занимающийся ведением информсистемы согласий на обработку персональных данных.

Ведение реестра собственников — это одна из закрепленных законом обязанностей УК и товариществ собственников жилья (ТСЖ), поясняет директор УК Neoroom Service Кристина Головкова. УК необходим актуальный реестр владельцев для правильного начисления платы за ЖКУ, учета паспортного стола, ведения судебной работы и проведения общих собраний собственников, но жители не всегда сами предоставляют данные о смене собственника, добавляет заместитель гендиректора по правовым вопросам УК «Аструм-Москва» (ГК «Гранель») Валентина Тугушева.

Гендиректор УК «А101 — Комфорт» Игорь Вдовиченко считает, что мера, предлагаемая АКОН, может значительно упростить проведение общих собраний, так как исключит необходимость заблаговременного запроса сведений у нотариуса и предоставит возможность оперативного решения вопроса подтверждения полномочий собственников. Кристина Головкова приводит в пример Краснодарский край, где из-за высокого спроса на покупку жилья в инвестиционных целях регулярно меняются собственники, что может привести к проблемам с актуальностью данных.

Самым эффективным способом решения проблемы было бы дать доступ УК к данным о собственниках жилья по аналогии с нотариусами и регистраторами, считает Валентина Тугушева. Правда, продолжает она, эта деятельность не является профильной для управляющих домами организаций, и у них отсутствует соответствующее программное обеспечение. В текущих реалиях предоставление прямого доступа УК и ТСЖ к персональным данным собственников может повлечь злоупотребления и приобрести коррупционную окраску, с учетом ограниченного круга доступа к персональным данным собственников, возражает Игорь Вдовиченко.

Привлечение нотариуса к процедуре созыва общего собрания может привести как к временным, так и финансовым затратам, предупреждает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Но Игорь Вдовиченко предлагает возложить эти расходы на собственников, включив их в тариф за ЖКУ, так как подобные затраты направлены на управление помещениями общедомовой долевой собственности.

Дарья Андрианова

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