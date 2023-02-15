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Коммерсантъ FM
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Риэлторы просятся на выписку

Бизнес просит не ограничивать доступ к ЕГРН

Вступающие в силу с марта ограничения на получение выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) осложнят бизнес риэлторов, арендодателей и классифайдов. Через «Опору России» предприниматели просят отложить эту меру до официального запуска специального сервиса по проверке полученных сведений. Участники рынка считают, что из-за нововведения основные риски понесут покупатели и арендаторы жилья, которые не смогут оперативно получать сведения о собственниках недвижимости.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Опоры России» к главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому с просьбой инициировать перенос сроков вступления в силу поправок, ограничивающих возможность самостоятельного получения выписок из ЕГРН. В «Опоре» предлагают отложить нововведение до официального запуска госсервиса, позволяющего проверить содержащиеся в выписке из ЕГРН сведения.

В Минцифры и Росреестре заявили “Ъ”, что не видят причин для переноса вступления законодательных изменений в силу. В Росреестре добавили, что специальный сервис будет доступен с 1 марта. К этому времени вступает в силу принятый прошлым летом закон, ограничивающий доступ к информации из ЕГРН.

Теперь данные из реестра будут доступны только с согласия собственника жилья. Исключение — супруги, наследники, нотариусы, банки и кадастровые инженеры. Принятие законопроекта его разработчики аргументировали с усилением защиты персональных данных. По оценкам Росреестра, более 40% участников сделок с недвижимостью становились жертвами мошенничества на этапе получения выписки из ЕГРН. Полученные через ЕГРН сведения часто используются мошенниками, подтверждает гендиректор Apple Real Estate Данила Савченко.

Однако в «Опоре России» настаивают, что после вступления поправок в силу с серьезными проблемами столкнутся более 500 тыс. малых предприятий и 120 тыс. самозанятых, работающих в сфере недвижимости. Сложности возникнут у риэлторов, собственников недвижимости, потенциальных арендаторов и покупателей жилья, поясняет член президиума «Опоры России» Дмитрий Гавриленко. По его словам, сейчас, снимая квартиру, человек может проверить, что заключает договор с собственником, получив выписку из ЕГРН.

По словам партнера юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василия Малинина, выписка из госреестра —единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Риэлторам будет сложнее проверять реальных собственников объекта: выписки часто требуется заказывать несколько раз — перед внесением задатка и самой сделкой, поясняет эксперт.

Руководитель юридической службы компании «Инком-Недвижимость» Светлана Краснова опасается, что новое правило приведет к росту числа непроверенных объявлений о продаже и сдаче жилья в аренду. Она сомневается, что у граждан возникнет достаточная мотивация к заключению сделок с нотариально заверенной выпиской из ЕГРН, как предполагает новый закон. Выписка из ЕГРН признана судебной практикой одним из критериев признания покупателя недвижимости добросовестным, что позволяет покупателю получить правовую защиту и рассчитывать на компенсацию в случае изъятия объекта, говорит госпожа Краснова.

Еще одной потенциально пострадавшей стороной от изменений в законодательство господин Гавриленко называет классифайды. Платформы используют данные ЕГРН для проверки объектов и иногда предоставляют пользователям возможность получить усеченную выписку через них. В ЦИАН от комментариев отказались, в «Яндекс.Недвижимости» на вопросы “Ъ” не ответили. Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев опасается, что ограниченный доступ к выпискам из ЕГРН приведет к росту серого рынка предоставления этих сведений.

Дмитрий Гавриленко не исключает, что разрабатываемый властями сервис проверки выписок решит часть проблем. «Но занятые в сфере недвижимости представители малого бизнеса не всегда обладают высокой цифровой грамотностью»,— замечает эксперт. Изначально планировалось, что для проверки сведений в полученной выписке собственник будет сканировать размещенный на ней QR-код, который приведет его на специальный сайт.

Александра Мерцалова, Диана Галиева

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