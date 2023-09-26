Бюджет пополнят за счет банкротов

С 2025 года может вырасти размер платы за запрос сведений у Росреестра о правах на недвижимое имущество, а круг лиц, которые имеют право получить данные бесплатно, будет сужен. Из списка исключат нотариусов и арбитражных управляющих (АУ), которые ведут дела о банкротстве. Такую идею предлагает правительство в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, объясняя, что мера принесет казне дополнительные 21 млрд руб. в год. Юристы и АУ предупреждают, что в итоге эти расходы лягут на кредиторов банкрота и отразятся в увеличении нотариальных тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, с которой ознакомился «Интерфакс», говорится, что с 2025 года может увеличиться размер платы за предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Параметры повышения тарифов не приводятся. Сейчас стоимость услуги зависит от того, какие данные и кто запрашивает. Так, запрос выписки из Росреестра об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах на него сейчас стоит для граждан 460 руб. за бумажный документ (290 руб. за электронный), для юрлиц — 1270 руб. (820 руб. за электронный).

Кроме того, в документе предлагается исключить нотариусов и арбитражных управляющих из перечня лиц, которые вправе получать сведения из Росреестра бесплатно. Список таких лиц закреплен в ст. 63 закона «О государственной регистрации прав на недвижимость», в него входят в том числе суды, приставы, прокуратура, МФЦ, ЦБ, «Росатом», «Роскосмос» и другие. «Совокупный эффект» от повышения платы и сокращения числа льготных запросов оценивается на уровне 21,4 млрд руб. в 2025 году и столько же в 2026 году. В Белом доме и Минфине не ответили на запросы “Ъ”.

«Это предложение, с одной стороны, продолжает тенденцию на ограничение доступа к информации, содержащейся в ЕГРН, а с другой — направлено на увеличение доходной части бюджета»,— отмечает старший юрист практики специальных проектов VEGAS LEX Александр Казарин. Но, подчеркивает советник адвокатского бюро БВМП Сусана Киракосян, ЕГРН исходно «создан, чтобы публично извещать третьих лиц о наличии прав на объекты недвижимости, и информация в нем должна быть доступной».

В 2022 году, уточняет господин Казарин, уже были ограничены возможности для лиц, не являющихся правообладателями недвижимости, получать сведения о правах на это имущество. В результате возник «коллапс на рынке недвижимости и ЖКХ», отмечает госпожа Киракосян, что вынудило запрашивать информацию о собственниках недвижимости через нотариусов, неся дополнительные расходы и доказывая свое право на доступ к сведениям. Однако нотариусы и за пределами таких случае часто обращаются за получением выписки из ЕГРН, например, в рамках ведения наследственных дел, добавляет Александр Казарин.

Если нотариусов лишат права получать сведения бесплатно, «очевидно, что стоимость нотариальных услуг будет увеличена для компенсации затрат», предупреждает господин Казарин. То есть расходы в конечном итоге лягут на лиц, обращающихся к нотариусам за данными услугами, говорит Сусана Киракосян.

Похожие последствия ожидают и кредиторов в банкротствах. АУ Сергей Домнин поясняет, что управляющие, выполняя свои функции в деле о банкротстве, запрашивают информацию в различных организациях и органах власти (в Росреестре запрашиваются сведения об активах должника, его родственников и контролирующих лиц) и получают информацию от них бесплатно. Если запрос в ЕГРН будет платным, первоначально финансировать эти расходы из своего кармана придется самим АУ, чтобы потом перенести издержки в конкурсную массу, уменьшив объем средств, получаемых кредиторами, уточняет Сергей Домнин. Он опасается, что вслед за Росреестром и другие органы власти (ГИБДД, ФНС) поставят вопрос о платном предоставлении информации АУ.

Председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ) Максим Доценко считает инициативу «очередной попыткой запустить руки бюджета в конкурсную массу должника». Он отмечает, что, «с одной стороны, государство борется за эффективность банкротства и высокий процент погашения требований кредиторов, а с другой — делается все, чтобы этой эффективности не было».

АУ Павел Замалаев тоже относится к идее отрицательно. Любое усложнение процедуры получения информации о должнике «с высокой степенью вероятности повлечет увеличение сроков процедуры банкротства, а может повлечь и убытки для конкурсной массы», поясняет он: например, отсутствие оперативной информации о подозрительной сделке позволит перепродать имущество должника и снизить вероятность его возврата в конкурсную массу. «Цель пополнения бюджета посредством введения платы — проста и понятна. Но, на мой взгляд, возможные негативные последствия могут перекрыть положительный эффект»,— полагает АУ. Управляющие надеются, что против идеи будут активно возражать системные кредиторы, например банки.

Анна Занина, Евгения Крючкова