«Вряд ли кто-то пойдет на серьезные уступки»

Главное — создание независимого палестинского государства: Владимир Путин вновь прокомментировал противостояние на Ближнем Востоке. Президента РФ помочь в урегулировании конфликта попросил премьер Ирака Мухаммед ас-Судани, выступая в рамках традиционной Российской энергетической недели. Тем временем посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью “Ъ” назвал полной ерундой утверждения о российской причастности к нападению на его страну. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль может поспособствовать снижению напряженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Можно сразу смело сказать, что в политическом процессе вокруг Ближнего Востока происходит серьезное движение. Цель понятна — не допустить разрастания конфликта и вовлечения в него новых участников, в первую очередь Ирана, а, возможно, следом и западной коалиции.

Так дело может кончиться новой мировой конфронтацией уже не через прокси-силы и не гибридным способом, а напрямую. И, собственно, Израиль явно не заинтересован в войне на несколько фронтов.

Но обо всем по порядку. Вечером 10 октября президент США Джозеф Байден в Белом доме делает масштабное заявление о поддержке еврейского государства, что включает в себя и отправку американской авианосной группы ближе к району боевых действий.

Практически одновременно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, естественно, в центре внимания — Ближний Восток.

Утром 11 октября в отечественных СМИ, в том числе в РБК и “Ъ”, выходит большое интервью израильского посла в РФ Александра Бен Цви, где он рассказывает о масштабе бедствия в результате беспрецедентной террористической атаки и рассуждает о причинах произошедших событий.

Выводов два — Иерусалим категорически отрицает какую-либо причастность России к атаке «Хамаса» на Израиль (такие обвинения не явно, но звучат в информационном пространстве). И второй тезис — в будущем сектор Газа должен стать нормальной мирной страной, с которой можно строить отношения, как это уже происходит со многими арабскими государствами. То есть теоретически можно сделать вывод, что Израиль не против независимой Палестины, но, понятно, без экстремистов и террористов.

В Москве между тем проходит Российская энергетическая неделя, в которой принимает участие премьер Ирака Мухаммед ас-Судани. Он торжественно просит Владимира Путина помочь в решении тяжелой проблемы. Это ключевой момент: понятно, что здесь не до энергетики. Можно предположить, что российский лидер в принципе против этого не возражает.

Президент России Владимир Путин: «То, что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое. Но нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, минимуму потери среди гражданского населения. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое».

Москва теоретически может повлиять на Иран или стать посредником вместе с Турцией и, возможно, Египтом в общем урегулировании ситуации. Вопрос: что взамен? И прислушается ли кто-нибудь к мнению РФ?

Как бы то ни было, Израиль дает понять, что России он не враг и к конфронтации не стремится, несмотря на все не очень приятные колкости в его адрес, которые в последнее время периодически звучат, в том числе и из Кремля. Также еврейское государство напрямую предпочитает не обвинять Тегеран. Однако вряд ли кто-то сейчас пойдет на серьезные уступки.

Но то, что мнение израильской стороны прозвучало в официальном российском информационном поле, это важный положительный шаг. При это нельзя забывать, что в Сирии продолжает находиться группа войск РФ. В случае неблагоприятного сценария могут возникнуть серьезные проблемы не только у нее, но и у главного союзника Москвы — сирийского лидера Башара Асада.

Так что в общем и целом, если рванет всерьез, то последствия могут быть необратимыми, в том числе и для Российской Федерации.

Ибо мир по-прежнему глобален, все конфликты между собой в той или иной степени связаны.

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