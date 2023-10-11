Четыре человека пострадали в результате обстрела брянского поселка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке со стороны Украины на приграничный поселок Суземка. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня, 11 октября, в результате прямого попадания снаряда в Суземке сгорели жилой дом и два гаража. Губернатор не уточнил, была ли повторная атака обстрелом или ударом с помощью беспилотника. Ранее сегодня над Брянской областью были сбиты три украинских БПЛА.

Господин Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что в Суземке повреждены административные здания, еще один жилой дом и одно автотранспортное средство. Обследование поселка с участием оперативных и экстренных служб продолжается.

Из-за частых обстрелов в Брянской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В августе и сентябре местные власти сообщали о нескольких отраженных попытках вторжения в регион диверсионных групп.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж