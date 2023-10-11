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Коммерсантъ FM
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Дом и два гаража сгорели из-за обстрела поселка в Брянской области

В Брянской области под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный поселок Суземка. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших в результате атаки нет, но из-за прямого попадания снарядов сгорели жилой дом и два гаража.

Повреждения получили несколько домов и хозяйственных построек в поселке. «Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— добавил господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Сегодня, 11 октября, Александр Богомаз рассказывал о трех беспилотниках, сбитых над Суражским районом и на подлете к Брянску. В прошлый четверг, 5 октября, поселок Суземка остался на несколько часов без света из-за обстрела. Чуть ранее в результате мощных атак кассетными боеприпасами повреждения получили десятки домов в трех районах области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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