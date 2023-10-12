Сенатор признан незаменимым

Спустя месяц после избрания депутатов восьмого созыва верховного совета (ВС) Хакасии республиканский парламент определился со своим представителем в Совете федерации. Пост сенатора сохранил за собой Александр Жуков, избранный по списку «Единой России» (ЕР). Сразу после переизбрания он заявил о необходимости «командной работы» в интересах региона. По его словам, он уже поговорил по этому вопросу с сенатором Олегом Земцовым, которого назначил глава республики коммунист Валентин Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Внеочередная сессия ВС состоялась 11 октября. Одним из вопросов ее повестки стало избрание сенатора от законодательной ветви власти региона. По итогам выборов 8–10 сентября 2023 года ЕР обеспечила себе в парламенте квалифицированное большинство. Таким образом, итоги выборов сенатора зависели от решения фракции единороссов.

Выборы восьмого созыва ВС состоялись 8–10 сентября 2023 года. По итогам голосования ЕР получила 34 места, КПРФ — 14. Еще два мандата у ЛДПР. Одновременно с выборами ВС коммунист Валентин Коновалов был переизбран главой Хакасии на второй срок.

Как сообщила председатель комитета ВС по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку Галина Елистратова (ЕР), в комитет была подана только одна кандидатура — Александра Жукова, представляющего республиканский парламент в Совете федерации с февраля 2019 года. В новый созыв ВС господин Жуков был избран по партийному списку ЕР, в котором он возглавлял одну из территориальных групп кандидатов.

«За эти четыре с половиной года были выстроены продуктивные взаимоотношения с региональным правительством, верховным советом. Нам совместными усилиями удалось отстаивать нашу республику на федеральном уровне. Нам удалось решать вопросы, немало проблем, связанных с сохранением промышленности в Республике Хакасия. Многие предприятия были под угрозой остановки, банкротства и т.д. Сейчас эти предприятия работают, люди получают зарплату, республика — налоги»,— рассказал депутатам Александр Жуков о своей деятельности в Федеральном собрании и за его пределами.

Вопросов к кандидату в сенаторы не возникло. Но депутат от КПРФ Олег Иванов предложил не торопиться с принятием решения. По его словам, в 2014 году было создано связанное с Александром Жуковым ООО «Абазинский рудник», которое якобы использовало в своей работе «серые схемы» «с признаками коррупции» — приобретало стороннее имущество, одновременно наращивая задолженность перед бюджетом города Абазы. «Тут Скумбриевич с Берлагой конспектировали бы, открыв рты»,— вспомнил депутат персонажей романа «Золотой теленок». По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Жуков является участником ООО «Абазинский рудник» с долей в 40% (с марта 2019 года через доверительного управляющего). Кроме того, в 2016–2019 годах он работал директором компании. Олег Иванов предложил считать свое выступление обращением в правоохранительные органы и перенести выборы сенатора до получения ответа на него.

Инициатива депутата не нашла поддержки у коллег. Лариса Ефименко-Михайлова (ЕР) связала его активность с лишением поста председателя комитета по бюджету и налоговой политике, который он занимал в прошлом созыве, и поинтересовалась у Олега Иванова, где тот находился в 2014 году. «Исторический экскурс — это, конечно, интересно, но давайте по делу»,— предложила Ольга Городкова (ЕР). Галина Елистратова поблагодарила Александра Жукова за то, что при его участии благодаря сохранению градообразующего предприятия был спасен поселок Вершина Теи, который она возглавляла до избрания в ВС.

В итоге предложение перенести вопрос об избрании сенатора было поставлено на голосование во время технического перерыва в работе сессии. «Пока у нас пауза, все равно нечего делать»,— заметил по этому поводу спикер Сергей Сокол (ЕР).

За кандидатуру Александра Жукова проголосовали 39 депутатов, четыре выступили против, еще два бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, его поддержала часть фракции КПРФ. Как пояснил „Ъ-Сибирь“ ее руководитель Валерий Старостин, фракция не принимала решение о консолидированном голосовании при выборах сенатора, а предложение Олега Иванова является его собственной инициативой.

«Необходимо уделить пристальное внимание участию республики в национальных проектах. Это огромное поле для деятельности, с помощью нацпроектов возможно обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии Хакасии и России в целом»,— заявил сенатор. Он высказался о необходимости командной работы в интересах Хакасии. «Такой подход мы уже обсуждали с коллегой — сенатором от республиканского правительства Олегом Земцовым. Олег Александрович — энергичный человек и высококвалифицированный юрист. Здорово, что у нас есть взаимопонимание о том, что Хакасия остро нуждается в проектах развития, поддержки и сохранения своей уникальной, ни на что не похожей по мощности, силе и красоте территории»,— добавил господин Жуков.

Напомним, что Олег Земцов был избран в состав ВС по партсписку КПРФ. 19 сентября глава региона коммунист Валентин Коновалов назначил его сенатором от исполнительной власти республики.

На этом кадровые вопросы, стоящие перед ВС, не исчерпаны. Избирательной комиссии Республики Хакасия предстоит вынести решения о передаче мандатов Олега Земцова (это планируется сделать 12 октября) и Александра Жукова. По данным „Ъ-Сибирь“, мандат КПРФ будет передан менеджеру по продажам одного из ИП Алексею Кульше. Кроме того, единороссы должны выбрать руководителя фракции вместо господина Жукова.

Валерий Лавский