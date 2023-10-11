Единоросс Александр Жуков повторно избран сенатором от парламента Хакасии

Членом Совета федерации от верховного совета (ВС) Республики Хакасия вновь избран Александр Жуков. Это будет его второй срок на посту сенатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Решение было принято на сессии республиканского парламента. Она проходит 11 октября. За Александра Жукова проголосовали 39 депутатов из 49, присутствующих на заседании. Других кандидатов на этот пост выдвинуто не было. Депутат от КПРФ Олег Иванов предложил отложить принятие решения до получения им ответов на запросы в правоохранительные органы о роли Александра Жукова в создании ООО «Абазинский рудник» в 2014 году, но эта инициатива не нашла поддержки.

Господин Жуков был избран в состав ВС от «Единой России» (ЕР). Партия по итогам выборов 8-10 сентября сформировала квалифицированное большинство, получив 34 мандата из 50. Ранее Александр Жуков был избран руководителем фракции ЕР.

В Совете федерации Александр Жуков работает в составе комитета по экономической политике.

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Валерий Лавский