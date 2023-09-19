Глава Хакасии сменил сенатора от республики

Исполнительную власть Республики Хакасия в Совете федерации будет представлять адвокат Олег Земцов. Решение об этом принял глава региона Валентин Коновалов.

«Убежден, что вы приложите все усилия к тому, чтобы на посту сенатора отстаивать интересы каждого жителя республики, способствовать дальнейшему развитию Хакасии»,— привел слова господина Коновалова сайт правительства республики.

По данным пресс-службы правительства, господин Земцов является членом адвокатской палаты Хакасии. В 2008-2013 годах был депутатом горсовета Абакана. По итогам голосования 8-10 сентября 2023 года Олег Земцов был избран депутатом верховного совета республики по партсписку КПРФ, который возглавлял Валентин Коновалов.

Ранее сенатором от правительства Хакасии являлся Валерий Усатюк, назначенный в 2018 году.

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Валерий Лавский