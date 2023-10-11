Генпрокуратура сочла диссертацию бенефициара «Покровского» доказательством незаконности его доходов

Лабинский городской суд Краснодарского края начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Андрея Коровайко, бенефициара концерна «Покровский», сообщает сайт суда.

В качестве одного из доводов в пользу утверждения о незаконности доходов бизнесмена надзорное ведомство привело данные о его диссертации на тему «Реорганизация хозяйственных обществ». В ходе написания работы Андрей Коровайко, по мнению Генпрокуратуры, получил обширные знания в сфере гражданского права и использовал их для обогащения.

Коррупционные замыслы, полагает Генпрокуратура, появились у Андрея Коровайко именно в период подготовки научной работы. Андрей Коровайко защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук в 2000 году, с 2001 по 2004 год работал в аппарате полпреда президента РФ в ЮФО Виктора Казанцева. По версии Генпрокуратуры, во время госслужбы Андрей Коровайко за счет коррупционных связей приобрел активы, ставшие базой бизнеса концерна «Покровский».

Исковое заявление заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства всего имущества Андрея Коровайко было подано в Лабинский городской суд в начале августа. Ответчиками по делу помимо самого бизнесмена выступают 32 компании, еще 70 подконтрольных концерну фирм привлечены в качестве третьих лиц — это растениеводческие и животноводческие хозяйства, элеваторы и сахарные заводы, торговые и сервисные компании, сообщили «Ъ» в пресс-службе концерна.

По мнению адвоката Родиона Ромашова, представляющего на процессе интересы Андрея Коровайко, иск Генпрокуратуры основан на предположениях, а не на доказанных фактах. В настоящее время сам бизнесмен находится за пределами России, он объявлен в розыск по уголовному делу о вымогательстве активов.

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Анна Перова, Краснодар