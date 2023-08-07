Агростоппинг

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», одного из крупных агропромышленных холдингов России. По версии надзора, в основе бизнеса господина Коровайко легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Виктора Казанцева. Прокуроры настаивают, что государству должно отойти около 50 предприятий, владеющих более чем 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб. Главный ответчик находится в розыске за рэкет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Генпрокуратуры, активы Андрея Коровайко имеют коррупционное происхождение

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости По данным Генпрокуратуры, активы Андрея Коровайко имеют коррупционное происхождение

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Иск в Лабинский городской суд Краснодарского края направил заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, в свое время расследовавший захват заложников в Беслане. В документе говорится, что главный ответчик Андрей Коровайко не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, а в своей работе преследовал лишь одну цель — неправомерное обогащение.

В период с 2001 по 2002 год господин Коровайко являлся федеральным инспектором аппарата полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева, а в 2002–2004 годах занимал должность главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления в аппарате того же полпреда.

В соответствии с должностями, говорится в иске, ответчик не должен был заниматься бизнесом, а тем более оказывать любое содействие физическим и юридическим лицам с использованием своего служебного положения в осуществлении предпринимательской деятельности за вознаграждение.

Вместо этого, считает Генпрокуратура, курируя региональные и муниципальные органы власти, господин Коровайко использовал контроль над ними «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края».

Содействие в противоправной деятельности ему оказывал партнер Аркадий Чебанов, также являющийся соответчиком по иску.

Полученные земли господин Коровайко перерегистрировал на подконтрольные себе и господину Чебанову агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский». Доходы от деятельности холдингов они вкладывали в приобретение новых бизнес-проектов, которые «в целях конспирации и сокрытия от органов контроля» регистрировали на аффилированных им физических и юридических лиц. Таким образом они приумножали, капитализировали и легализовывали изначально полученные коррупционным способом активы, считают в Генпрокуратуре.

Так, в 2004 году господином Коровайко был приобретен мясоптицекомбинат «Каневской». Чтобы скрыть свое участие в нем, основной ответчик оформил 20% долей в его уставном капитале на свою супругу Ирину Рукавишникову (сейчас член Совета федерации от Ростовской области) и господина Чебанова, а оставшиеся 60% — на родственницу тогдашнего полпреда Виктора Казанцева Маргариту. Сейчас предприятие полностью контролируется господами Коровайко и Чебановым через ООО «Торговый дом».

Таким же образом, отмечается в иске, господин Коровайко в 2004 году стал владельцем винного завода в Ростове-на-Дону ООО «Самтрест», руководителем которого назначил Антона Рукавишникова — брата своей супруги.

В результате «противоправной деятельности» господ Коровайко и Чебанова, а также «аффилированных с ними лиц», отмечается в заявлении надзора, в Ростовской области и Краснодарском крае стала формироваться группа компаний «Покровский» (ГК «Покровский»), в состав которой в разные периоды вошли 35 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 3 сахарных завода, 2 мясокомбината, а также завод по производству электрооборудования. Общая площадь земельных участков, принадлежащих ГК, составляет 240 тыс. га и оценивается в 67,8 млрд руб. Для оформления прав на имущество «в отсутствие на то законных оснований» ответчики использовали коррупционные связи в органах власти региона, в том числе судейского сообщества.

Вынесение судебных решений в пользу концерна фигуранты обеспечивали путем дачи взяток судьям. Так, в 2011–2012 годах ими было передано судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой 40 млн руб. за вынесение решения по изъятию в пользу ГК «Покровский» земельных участков площадью 13 тыс. га в Кущевском районе Краснодарского края. Бывшую судью потом приговорили к семилетнему сроку.

В связи с возбуждением в их отношении ряда уголовных дел, в том числе о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), господа Коровайко и Чебанов, скрывающиеся за границей, были заочно арестованы в 2021 году Басманным райсудом, а затем объявлены в международный розыск. При этом, считает заместитель генпрокурора Ткачев, они фактически продолжают контролировать ГК «Покровский» через доверенных лиц, а вырученные средства выводят за рубеж.

Выявленные нарушения со стороны господина Коровайко, говорится в иске, относятся к актам коррупции, которые угрожают стабильности и безопасности общества, подрывают демократические институты, этические ценности и справедливость, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку.

В связи с этим имущество ГК «Покровский», зарегистрированное на связанных с господином Коровайко лиц, подлежит обращению в доход государства. Среди активов, которые надзор хочет обратить в доход государства, указываются 100% доли в уставных капиталах АО «Концерн "Покровский"», его управляющей компании и торговом доме, агрофирмы «Русь», «Должанская», «Урожайная», «Рассвет» и «Мостовская», агропромышленное предприятие «Родина», мясоптицекомбинат и агрохолдинг «Каневской», мясокомбинаты «Павловский» и «Тихорецкий», агрокомплекс «Лабинский», Каневской, Тимашевский и Курганинский сахарные заводы, племзаводы «Победа», «Бейсуг», «Нива» и «Воля», а также другие — всего около 50 предприятий. До разбирательства по существу надзор требует арестовать активы, запретив проведение с ними любых сделок.

На сайте концерна «Покровский» указано, что история холдинга началась в 2000 году, когда были приобретены земельные участки под строительство в Ростове-на-Дону, а также курортный комплекс «Небуг» в Туапсинском районе. В 2007 году концерн стал единственным владельцем МПК «Каневской», а также сельхозугодий площадью 12 тыс. га. Затем холдинг приобрел мясокомбинаты «Павловский» (2008 год) и «Тихорецкий» (2010 год). В этот период в Краснодарском крае возникло несколько групп проблемных взаимосвязанных заемщиков Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшим из которых была группа «Маяк» в Ейском районе (долг свыше 25 млрд руб.) В 2011 году Андрей Коровайко начал переговоры с РСХБ о передаче «Покровскому» активов «Маяка», в том числе шести сахарных заводов. В 2012 году концерн выкупил у банка право требования к структурам «Маяка». Процесс передачи имущества затянулся, так как на активы были и другие претенденты, а права на предприятия зачастую были оформлены прежними владельцами некорректно, «по понятиям».

Переход прав сопровождался многочисленными судебными процессами, представители концерна инициировали возбуждение уголовных дел в отношении оппонентов.

В итоге «Покровский» стал владельцем трех сахарных заводов (Каневской, Тимашевский и Курганинский), а также нескольких агропредприятий в разных районах Краснодарского края. Земельный банк концерна к 2017 году составлял 106 тыс. га, а в 2018 году — уже 240 тыс. га. Помимо бывших активов ейского холдинга «Маяк» под контроль «Покровского» в этот период перешла часть земель «цапковского наследства» (бывшие сельхозугодия Надежды Цапок), в связи с чем у концерна возникли противоречия с «Агрокомплексом», бизнесом бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, который также претендовал на эти активы. Кроме того, у руководства «Покровского» были серьезные конфликты с предпринимателями из Кущевского района (Федор Стрельцов, Наталья Стришняя), которых люди из окружения Андрея Коровайко обвиняли в связях с «Цапками».

В 2021 году в отношении Андрея Коровайко, Аркадия Чебанова, сотрудников и юристов концерна «Покровский» было возбуждено дело о вымогательстве, бенефициары концерна уехали из России и находятся в розыске.

В самом концерне от комментариев воздержались, сославшись на то, что у них нет официальной информации по этому делу.

Николай Сергеев; Анна Перова, Краснодар