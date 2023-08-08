Прокуратура подала в суд иск о конфискации имущества концерна «Покровский»

Генеральный прокурор России Игорь Ткачев подал в Лабинский городской суд иск с требованием обратить в доход государства имущество крупного агрохолдинга концерн «Покровский», владеющего предприятиями на Кубани и Дону. Основанием для иска послужило уголовное дело в отношении основного владельца группы компаний Андрея Коровайко, подозреваемого в получении коррупционных доходов в период работы в аппарате полпреда президента в ЮФО. Подробно о сути разбирательства пишет «Ъ».

Согласно иску, конфискации подлежат доли в уставных капиталах АО «Концерн "Покровский"», его управляющей компании и торговом доме, агрофирмы «Русь», «Должанская», «Урожайная», два мясокомбината и три сахарных завода. Всего в перечень входит около 50 предприятий, с земельным банком 242 тыс. га с кадастровой стоимостью 67 млрд руб.

По версии следствия все эти активы были сосредоточены в концерн в результате противоправной деятельности владельцев группы предприятий, в частности, Андрея Коровайко. Прокуратура полагает, что в период своей работы в полпредстве ЮФО с 2001 по 2004 годы чиновник, использовал свое влияние на региональные и муниципальные органы власти для приобретения сельхозземель в Ростовской области и Краснодарском крае.

Сам Андрей Коровайко сейчас находится в розыске. В 2020 году господин Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов были заочно арестованы Басманным судом Москвы по обвинению в вымогательстве (ст. 163 УК РФ).

Анастасия Назарова