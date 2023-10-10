Министр обороны Израиля объявил о переходе к «полномасштабному наступлению»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сегодня вечером, 10 октября, заявил, что снял «все ограничения» на ведение боевых действий и теперь армия переходит к полномасштабному наступлению в секторе Газа. Он оценил продолжительность боевых действий в «недели или месяцы».

«Я снял все ограничения, мы (восстановили.— ''Ъ'') контроль над территорией и переходим к полномасштабному наступлению»,— заявил господин Галлант в выступлении перед войсками на границе с сектором Газа (цитата по The Times of Israel).

«"Хамас" хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали боевики. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин и людей, переживших холокост,— мы уничтожим его»,— заявил министр обороны Израиля.

7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики «Хамаса», которые, по сообщениям СМИ, находятся там до сих пор. Сообщается, что исламисты убили и захватили в заложники несколько сотен человек. В ответ, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, ЦАХАЛ начал «долгую и трудную войну».

Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».