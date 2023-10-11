Минздрав Палестины: 60% пострадавших в секторе Газа — женщины и дети

Как минимум 60% палестинцев, пострадавших в результате ударов Израиля по сектору Газа, составляют женщины и дети. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Какие-либо детали о состоянии раненых не приводятся.

Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Число погибших от атак «Хамаса» достигло 1200, палестинская сторона сообщала о 830 жертвах. Вчера, 10 октября, Израиль объявил о переходе к «полномасштабному наступлению».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Лаура Кеффер