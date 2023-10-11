Более 2,7 тысяч человек входят в добровольную народную дружину Курской области

С конца 2022 года в Курской области формируется добровольная народная дружина, которую решил возглавить губернатор Роман Старовойт. На сегодня в нее входит более 2,7 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона в ходе подведения итогов своей пятилетней работы. Ранее он заявлял, что всего планируется набрать около 6 тыс. дружинников.

Также в Курской области работают 17 пунктов временного размещения. Регион принял 13 028 беженцев.

Кроме того, было восстановлено 55,8 км дорог, 613 частных домов и 32 многоквартирных.

Губернатор добавил, что жителям региона уже производится компенсация за поврежденные при обстрелах транспортные средства. Ранее ее установили депутаты Курского городского собрания для жителей облцентра. Предельный размер выплаты — 1 млн руб.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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