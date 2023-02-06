Роман Старовойт решил возглавить народную дружину в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт возглавит добровольную народную дружину. Об этом он сам рассказал на оперативном совещании в правительстве. Он напомнил, что дружина формируется для того, чтобы оказывать содействие в патрулировании приграничных районов и критически важной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Также мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны», — сказал господин Старовойт

В каждом из приграничных районов будет свой командир, которым может стать либо местный чиновник, либо опытный дружинник. Господин Старовойт отметил, что еженедельно дружинников обучают стрельбе и оказанию медицинской помощи.

По данным региональных властей на начало декабря, в Курской области в состав народных дружин вошли уже более 2 тыс. человек. Это бывшие военнослужащие, у части из которых есть боевой опыт, но в силу различных причин они не смогли прибыть в войска в качестве добровольцев или быть призванными в ходе частичной мобилизации.

Сергей Толмачев

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