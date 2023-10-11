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обновлено 09:17

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 октября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:17. Все белгородцы, частично или полностью потерявшие жилье при обстрелах ВСУ, получили разовую выплату в 50 тыс. руб. Компенсацию направили как гражданам с пропиской в приграничной зоне, так и тем, у кого нет регистрации там, но есть подтверждение проживания, например, в Шебекине от полицейских и других представителей власти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:59. Сотрудники управления общественной безопасности правительства Белгородской области отвезли в Донецкую народной республику гуманитарную помощь. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, бойцам было передано «все, что необходимо для подготовки к зиме», а также снаряжение, оборудование, обмундирование, подарки, письма от родных и близких. Власти уже начали готовить очередную партию.

8:21. Российская система чрезвычайных ситуаций сообщает об обстреле села Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 10 октября

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